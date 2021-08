Últimos dias para conferir a montagem virtual 'As Aventuras do Dr. Botica'

O Grupo Giramundo disponibiliza, por tempo limitado, três apresentações teatrais, com bonecos, no Youtube. Cada montagem poderá ser visualizada gratuitamente durante 15 dias no canal do grupo. “As Aventuras do Dr. Botica”, segue em cartaz até 25/08.

A Corpo Escola de Dança está oferecendo oficinas gratuitas e virtuais para interessados em dança. As inscrições podem ser feitas até dia 26 de agosto, pelo site: https://grupocorpoplay.com.br/cbm/.

A companhia paraense Las Cabaças participa da programação virtual do Itaú Cultural no dia 3 de setembro. A apresentação da obra “O Contrato” será nesta quinta-feira, 26,.às 20h, pelo Zoom. Para mais informações e agenda: www.itaucultural.org.br. Os ingressos estão sendo vendidos no Sympla.

A peça “Batista em Corpo e Fúria”, do grupo de teatro Palha, realizará temporada nos dias 27, 28 e 29 deste mês. As apresentações serão às 20h, no Teatro Waldemar Henrique (Av. Pres. Vargas, 645 - Campina) com entrada franca. Informações: 99629 9641 | 98941 9117.

No sábado, 28, a partir das 18h, acontecerá a Noite Cultural, da escola de teatro Atores em Cena (Av. Nazaré, Nº 435. Esquina com Benjamin Constant). O evento terá em sua programação música, dança, recital de poesias, entre outros. A entrada é franca. Informações: @atoresemcena_ccac no instagram.

Nos dias 28 e 29 de agosto, o grupo AIVU apresenta o espetáculo "O avô da montanha". As transmissões serão através da página no facebook do grupo e os ingressos serão em formato de contribuição espontânea. Os horários são: no sábado, às 14h, e no domingo, às 11h. Informações: na página do AIVU no facebook.

A peça “Em Nome da Mãe", da atriz Suzana Nascimento, está em cartaz até dia 29 de agosto, às 19h, no canal do Sesc RJ no YouTube.

Atriz Suzana Nascimento estrela peça virtual 'Em Nome da Mãe' (Elisa Mendes/ Divulgação)

A performance “O Antropólogo Viajante” será exibida em 8 episódios, até dia 29 deste mês. As transmissões serão de quinta-feira a domingo, sendo no horário das 20h, exceto aos domingos, que será às 18h, no canal no youtube da Intuição Companhia de Dança. Após as apresentações haverá um bate-papo com os artistas.

Até dia 29 de agosto, está disponível no site do Itaú Cultural, a exibição da peça “Vento Forte para água e sabão”; e a websérie Olho Mágico, que apresenta os grandes feitos de algumas mulheres de destaque no campo da ciência no Brasil.

O monólogo 'Te Falo com Amor e Ira' de Branca Messina ganha nova temporada com transmissões às segundas-feiras, até dia 30/08, às 21h, no canal no youtube da obra.

Espetáculo Te Falo com Amor e Ira segue em temporada virtual (Divulgação)

A peça digital “Matriarcado-América” apresenta os seus dois episódios até 19 de setembro. No dia 9 de setembro, (quinta-feira a domingo), começam as exibições do episódio ‘A Máquina dos Sonhos’. As transmissões serão sempre às 19h30, no canal no youtube da Estelar de Teatro.

A montagem "Meus Cabelos de Baobá", com textos de Conceição Evaristo é transmitida até 17 de setembro, no Teatro WeDo!, com ingressos vendidos no Sympla, a partir de R$ 10.

O drama “Pão e Circo” estreia virtualmente no Sympla. A temporada vai até 3 de outubro, nos dias: sextas, sábados e domingos, a partir das 18h. Os ingressos estão sendo vendidos no site Sympla, nos valores de R$ 20 e R$ 10.

Espetáculo Pão e Circo ganha edição virtual (Beto Roma/ Divulgação)

A obra “Helena Blavatsky, a voz do silêncio" segue sua nova temporada virtual até 28 de setembro. Os ingressos são a partir de R$ 30 e são vendidos no Sympla (https://www.sympla.com.br/produtor/helenablavatskyavozdosilencio).