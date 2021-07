Último dia para conferir o espetáculo 'A Bela Adormecida', do Grupo Giramundo

O Grupo Giramundo disponibiliza, por tempo limitado, três apresentações teatrais, com bonecos, no Youtube. Entre as exibições estão "A Bela Adormecida", "Os Orixás" e "As Aventuras do Dr. Botica" na íntegra. Cada montagem poderá ser visualizada gratuitamente durante 15 dias no canal do grupo. A programação vai até 25/08. Até esta segunda, 26, estará disponível “A Bela Adormecida”.

Federação Estadual de Teatro promove o 32º Festival Estadual de Teatro, em formato virtual, com um total de 20 espetáculos apresentados ao longo do mês de julho. A programação vai até 26 de julho, e terá transmissão pelo perfil de Fernando Rassy no Facebook. São espetáculos infantis, adultos e juvenis, de todas as regiões do Pará. As apresentações serão transmitidas sempre às 19h.

Espetáculo “Nefelibato", comemora cinco anos em cartaz e traz nova temporada. A programação segue no dia 28 de julho, às 19h. Estrelada pelo ator Luiz Machado, a peça narra a vida de um homem que vai morar na rua após os efeitos da crise econômica dos anos 90. As apresentações serão no teatro PetraGold, no Rio de Janeiro, e serão transmitidas virtualmente, com ingressos através do Sympla.

O monólogo "Nefelibato", com Luiz Machado, ganha edição virtual (Lenise Pinheiro/ Divulgação)

O Serviço Social do Comércio (Sesc) realiza na unidade de Ananindeua, o Verão Recreativo, todas as quartas e quintas-feiras de julho, das 9h às 12h, para crianças a partir de 1 ano de idade. A programação conta com brincadeiras recreativas, jogos eletrônicos, apresentação de teatro, esporte de aventura, espaço game, contação de história, cine pipoca, mágico, bonecos e personagens, oficinas manuais e muita diversão. Mas, importante, todas as crianças inscritas deverão estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos durante toda a programação. As vagas são limitadas. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no site www.sesc-pa.com.br. A taxa de inscrição vai de R$ 25 a R$ 50.

A peça "De perto, é sempre amor”, de Saulo Sisnando, segue com a programação de forma online, nos dias 28 e 29 de julho, às 20h; a transmissão será através do Zoom. Os ingressos estão nos seguintes valores: R$10 e R$20; e serão vendidos pelo site Sympla.

O espetáculo “Guerra - uma travessia virtual”, da Próxima Companhia, ganha versão on-line com programação até 31 de julho. As apresentações serão nas quartas, sextas e sábados de julho, às 20h. Sempre transmitidas pelo youtube da Próxima Cia, e nos seguintes links: até 24 de julho - CEU Vila Atlântica; de 28 a 31 de julho - CEU Paz. Esse será o único sábado com apresentação às 17 horas.

Espetáculo 'Guerra', da Próxima Companhia, é atração virtual (Divulgação)

A peça inglesa “Cascavel” estreia sua temporada virtual no próximo dia 29, através da plataforma Sympla. As sessões, serão de quinta a domingo a qualquer horário, de forma gratuita, pelo link. A classificação etária é de 14 anos.

O espetáculo “Balada da Virgem - Em Nome de Deus” ganha uma nova montagem on-line, todas as sextas-feiras de julho, às 20h, pelo YouTube da Cia Carne Agonizante. A transmissão é gratuita e transmitida ao vivo direto do Espaço Kasulo.

A obra teatral “Cemitério Vertical” segue com ingressos nos seguintes valores: R$ 10, R$ 20, R$ 30 ou R$ 50 e serão vendidos até no mínimo 15 min de antecedência da peça. A programação segue nos dias 31 e 1 de agosto, às 20h; com transmissão através do link.

A 1ª Mostra Teatro On-Line APTI apresenta mais de 20 espetáculos. O objetivo é arrecadar dinheiro para o Fundo Marlene Colé, que auxilia artistas cênicos impossibilitados de trabalhar devido à pandemia.Serão disponibilizadas duas peças on demand por semana, ou seja, o público tem 48h para assistir os espetáculos que ficarão disponíveis entre sábado e domingo, até 1 de agosto. O internauta quanto quer pagar pelo ingresso: R$ 25, R$ 50 ou R$ 100. Ingressos à venda no site www.apti.org.br/mostra-de-teatro. Informações em no site www.apti.org.br e Instagram @apti_sp. Os espetáculos do mês de julho são: Madame Blavatsky, com Mel Lisboa e Meu Amigo Charlie Brown, o Musical, com Tiago Abravanel e grande elenco, nos dias 31 de julho e 1º de agosto.

A peça "Conselho de Classe", de Jô Bilac, ganha adaptação virtual. Com direção de Fabio Fortes, a encenação reflete sobre a crise na educação brasileira. O texto inspirou a criação da série de TV “Segunda Chamada”. A programação vai até o dia 1 de agosto, sempre às 20h, no youtube. Classificação etária: 12 anos.

Até o dia 6 de agosto, a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás realiza uma oficina virtual de teatro gratuita. A oficina será composta por cinco módulos introdutórios da arte e as inscrições serão realizadas através dos números (94) 99160-8186 e (94) 99220-3451. Os participantes receberão certificado ao final da oficina. As vagas são limitadas.