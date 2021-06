Teatro Rival Refit apresenta o espetáculo 'Drag Star' nesta segunda

O Teatro Rival Refit vai comemorar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, no dia 28 de junho, às 20h, com Drag Star. Miami Pink, Andreia Andrews, Karina Karão, Ravena Creole, Samara Rios e um elenco de mais oito drag queens vão subir ao palco da casa para divertir, comemorar o dia de luta e arrecadar recursos para a classe tão prejudicada pela pandemia. Transmissão ao vivo e on-line pela ShowIn.

A Fundação Nacional de Artes (Funarte) lançou o Festival Funarte Acessibilidança. Companhias de dança da Região Norte serão as primeiras a mostrar o talento e a diversidade local por meio de espetáculos premiados, em vídeos com audiodescrição e Libras. Para encerrar a agenda do mês de junho, no dia 30, o Corpo de Dança do Amazonas apresenta o espetáculo Solatium. Os espetáculos serão exibidos no canal da Fundação no YouTube.

No mês em que Elza Soares completa 91 anos de vida, o espetáculo ‘Elzas’ ganha uma temporada virtual e dá origem a um show inédito, com as atrizes-cantoras do elenco da peça e as participações especiais do cantor Caio Prado e da musicista Maíra Freitas. ‘Elzas’ terá transmissão entre os dias 3 e 18 de julho, com a gravação do espetáculo original. No dia 3, as atrizes vão se reunir para uma live antes do início da apresentação, para conversar com os espectadores falar sobre o processo da montagem. A apresentação é gratuita, mas o público poderá contribuir com a produção através da compra do ingresso no link do Sympla.

A 1ª Mostra Teatro On-Line APTI apresenta mais de 20 espetáculos. O objetivo é arrecadar dinheiro para o Fundo Marlene Colé, que auxilia artistas cênicos impossibilitados de trabalhar devido à pandemia.Serão disponibilizadas duas peças on demand por semana, ou seja, o público tem 48h para assistir os espetáculos que ficarão disponíveis entre sábado e domingo, até 1 de agosto. O internauta quanto quer pagar pelo ingresso: R$ 25, R$ 50 ou R$ 100. Ingressos à venda no site www.apti.org.br/mostra-de-teatro. Informações em no site www.apti.org.br e Instagram @apti_sp. Os espetáculos do mês de julho são: Como Ter Sexo A Vida Toda Com A Mesma Pessoa, com Tania Bondezan, e Pandas ou Era Uma Vez em Frankfurt, com Nicole Cordery e Mauro Schames, nos dias 3 e 4 de julho; Pessoa, com Elias Andreato, e A Última Dança, com Natalia Gonsales, nos dias 10 e 11 de junho; Teresa D’Ávila, com Ana Cecília Costa, e Amanhã Eu Vou, com Lilan Blanc e Tuna Dwek, dias 17 e 18 de julho; Carmen, com Natalia Gonsales, Flavio Tolezani e Vitor Vieira e Crioulos, com sete artistas no elenco, nos dias 24 e 25 de julho; Madame Blavatsky, com Mel Lisboa e Meu Amigo Charlie Brown, o Musical, com Tiago Abravanel e grande elenco, nos dias 31 de julho e 1º de agosto.

A Federação Estadual de Teatro promove o 32º Festival Estadual de Teatro, em formato virtual, com um total de 20 espetáculos apresentados ao longo do mês de julho. A programação vai de 8 a 26 de julho, e terá transmissão pelo perfil de Fernando Rassy no Facebook. São espetáculos infantis, adultos e juvenis, de todas as regiões do Pará. As apresentações serão transmitidas sempre às 19h.

Atriz Suely Franco apresenta espetáculo em formato virtual (Edu Rodrigues/Divulgação)

A atriz Suely Franco apresenta o monólogo com texto inspirado no conto "Vesperal com chuva", de Lúcia Benedetti. Os ingressos custam a partir de R$ 20 via Sympla. O espetáculo é exibido “on demand”, ou seja, a partir da hora da compra do ingresso, o link é liberado por 48h. E dentro deste período você pode assistir quantas vezes quiser. “Vesperal com Chuva” fica em cartaz até 22 de julho.