Teatro do Sesi traz peça 'Um Homem Sem Títulos' e Belém recebe 'Despedida de Solteiro'

A programação cultural do Teatro do Sesi Pará inicia com o ator Leonel Ferreira, com o espetáculo lítero musical ‘Um Homem Sem Títulos’. A apresentação será transmitida ao vivo nesta quinta-feira, 28, às 20h, pelo youtube.com/teatrodosesipara. Na montagem ele interpreta um escritor que se encontra diante de uma crise criativa e não consegue concluir seu trabalho.

A Federação Estadual de Teatro apresenta a peça “Maria Negra” nesta quinta-feira, dia 28, às 20h30, na live do teatro com Lette Trindade, do grupo Artmanha. A peça sera transmitida pelo Facebook de Fernando Rassy. O espetáculo fala sobre o racismo estrutural no Brasil.

Na Mostra de Repertório On-line do Grupo TAPA no Teatro Aliança Francesa, no sábado, dia 30 de janeiro, às 19h, o grupo se reencontra com um dos seus dramaturgos mais parceiros e recorrentes: Arthur Schnitzler (1862 -1931). A peça escolhida é “Despedida de Solteiro”, com Antoniela Canto, Adriano Bedin, Ariel Cannal e Bruno Barchesi. A direção é de Eduardo Tolentino de Araujo.