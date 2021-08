Espetáculo 'Mato Cheio' é atração no #EmCasaComSesc

A programação do #EmCasaComSesc apresenta nesta quarta-feira, 18, a peça “Mato Cheio” da Carcaça de Poéticas Negras; na quinta, 19, será a apresentação de dança do Coletivo Calcâneos em "Filhes--da--Pº##@! - T O D A"; e no domingo, 22, haverá a exibição da obra teatral "Crioulos Expresso" do Projeto Crioulos. As transmissões serão às 19h, no canal no youtube do Sesc São Paulo e no perfil no instagram do Sesc ao vivo.

O Festival de Teatro Virtual da Funarte está em exibição para o público adulto e infantil. Vinte e cinco espetáculos, cinco de cada região do país, serão exibidos no canal da Fundação no YouTube (www.youtube.com/funarte) todas as quintas e sextas, sempre às 18h30, até o final de outubro.

A performance “O Antropólogo Viajante” será exibida em 8 episódios, a partir de quinta, 19, até dia 29 deste mês. As transmissões serão de quinta-feira a domingo, sendo no horário das 20h, exceto aos domingos, que será às 18h, no canal no youtube da Intuição Companhia de Dança. Após as apresentações haverá um bate-papo com os artistas.

Performance Antropólogo Viajante é uma das atrações virtuais da semana (Arnaldo Torres/ Divulgação)

A Corpo Escola de Dança está oferecendo oficinas gratuitas e virtuais para interessados em dança. As inscrições podem ser feitas até dia 20 de agosto, pelo site: https://grupocorpoplay.com.br/cbm/.

O drama “Pão e Circo” estreia virtualmente sexta, 20, no Sympla. A temporada vai até 3 de outubro, nos dias: sextas, sábados e domingos, a partir das 18h. Os ingressos estão sendo vendidos no site Sympla, nos valores de R$ 20 e R$ 10.

Espetáculo teatral (In)Justiça aborda o sistema judiciário brasileiro (Rick Barneschi/ Divulgação)

A Companhia de Teatro Heliópolis apresenta: (In)justiça, sua nova peça teatral que reflete sobre aspectos do sistema jurídico brasileiro. O Itaú Cultural irá exibir a obra virtualmente, até 22 de agosto (segunda-feira a domingo), em seu canal no youTube. A classificação indicativa é de 14 anos.

A peça inglesa “Cascavel” continua com a sua temporada virtual, através da plataforma Sympla. As sessões, todos os dias, seguem até dia 22 de agosto, a qualquer horário, de forma gratuita, com contribuição solidária a partir de R$ 10, pelo link. A classificação indicativa é de 14 anos.

Carol Cezar e Fernanda Heras estrelam o espetáculo Cascavel (Enrique Espinosa/ Divulgação)

A obra “Helena Blavatsky, a voz do silêncio" estreia sua nova temporada virtual domingo, 22, e vai até 28 de setembro. Os ingressos são a partir de R$ 30 e são vendidos no Sympla (https://www.sympla.com.br/produtor/helenablavatskyavozdosilencio).

O Grupo Giramundo disponibiliza, por tempo limitado, três apresentações teatrais, com bonecos, no Youtube. Cada montagem poderá ser visualizada gratuitamente durante 15 dias no canal do grupo. “As Aventuras do Dr. Botica”, segue em cartaz até 25/08.

A peça digital “Matriarcado-América” apresenta os seus dois episódios até 19 de setembro. Até dia 29 de agosto, (sábado a domingo), a programação é do episódio ‘A Sociedade das Eróticas em Menopausa’. No dia 09 de setembro, (quinta-feira a domingo), começam as exibições do episódio ‘A Máquina dos Sonhos’. As transmissões serão sempre às 19h30, no canal no youtube da Estelar de Teatro.

Atriz Suzana Nascimento estrela peça virtual 'Em Nome da Mãe' (Elisa Mendes/ Divulgação)

A peça “Em Nome da Mãe", da atriz Suzana Nascimento, está em cartaz até dia 29 de agosto, às 19h, no canal do Sesc RJ no YouTube.

O monólogo 'Te Falo com Amor e Ira' de Branca Messina ganha nova temporada com transmissões às segundas-feiras, até dia 30/08, às 21h, no canal no youtube da obra.

A montagem "Meus Cabelos de Baobá", com textos de Conceição Evaristo é transmitida até 17 de setembro, no Teatro WeDo!, com ingressos vendidos no Sympla, a partir de R$ 10.