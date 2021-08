Peça teatral 'Pança' abre temporada virtual nesta quinta, 5

A obra teatral “Dois a Duas” está em cartaz de forma virtual, e sua programação vai até o dia 14 de agosto. As transmissões acontecem nos seguintes perfis: Secretaria de Cultura de Pereira Barreto (nesta quarta, 4/08, às 15h30); Secretaria de Cultura de Araraquara (no sábado, 07/08, às 20 horas); e Secretaria de Cultura de Santos (sábado,14/08, às 19 horas).

A obra teatral “PANÇA” fará sua temporada virtual a partir desta quinta, 5. A fábula será transmitida virtualmente no canal no youtube da peça, de quinta a segunda, às 19h, até dia 9/08.

Até o dia 6 de agosto, a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás realiza uma oficina virtual de teatro gratuita. A oficina será composta por cinco módulos introdutórios da arte e as inscrições serão realizadas através dos números (94) 99160-8186 e (94) 99220-3451. Os participantes receberão certificado ao final da oficina. As vagas são limitadas.

Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (Divulgação)

O coletivo feminino Trupe Las Manas apresenta sua nova montagem “Las Manas e o Apocalipse”, entre os dias 6 e 15 de agosto. A transmissão será através do facebook da companhia (@trupelasmanas), nos seguintes horários: 6 e 7 de agosto, às 19h; 8 de agosto, às 16h; 12 e 14 de agosto, às 19h; e 15 de agosto, às 16h.

A peça “Em Nome da Mãe", da atriz Suzana Nascimento, estreia no dia 6 de agosto, às 19h, no canal do Sesc RJ no YouTube; a temporada segue até 29 de agosto.

A peça digital “Matriarcado-América” apresenta os seus dois episódios até 19 de setembro. A partir de sábado, 7, (sábado a domingo), a programação é do episódio ‘A Sociedade das Eróticas em Menopausa’, até o dia 29 do mesmo mês. No dia 9/09, (quinta-feira a domingo), começa as exibições do episódio ‘A Máquina dos Sonhos’. As transmissões serão sempre às 19h30, no canal no youtube da Estelar de Teatro.

A peça “A Bela Adormecida” será encenada, em formato virtual, no domingo, 8, a partir das 16h. A obra será transmitida ao vivo pelo canal YouTube da Fundação ArcelorMittal e na página no Facebook do Diversão em Cena.

O monólogo 'Te Falo com Amor e Ira' de Branca Messina ganha nova temporada a partir de 9 de agosto. As transmissões acontecerão nas segundas-feiras, até dia 30/08, às 21h, no canal no youtube da obra.

A Companhia de Teatro Heliópolis apresenta: (In)justiça, sua nova peça teatral que reflete sobre aspectos do sistema jurídico brasileiro. O Itaú Cultural irá exibir a obra virtualmente, até 22 de agosto (segunda-feira a domingo), em seu canal no youTube. A classificação indicativa é de 14 anos.

Espetáculo teatral (In)Justiça aborda o sistema judiciário brasileiro (Rick Barneschi/ Divulgação)

A peça inglesa “Cascavel” continua com a sua temporada virtual, através da plataforma Sympla. As sessões, todos os dias, seguem até dia 22 de agosto, a qualquer horário, de forma gratuita, com contribuição solidária a partir de R$ 10, pelo link. A classificação indicativa é de 14 anos.

O Grupo Giramundo disponibiliza, por tempo limitado, três apresentações teatrais, com bonecos, no Youtube. Cada montagem poderá ser visualizada gratuitamente durante 15 dias no canal do grupo. Até 10 de agosto, a programação será de “Os Orixás”; e no dia 11 de agosto, começa a exibição de “As Aventuras do Dr. Botica”, que segue até 25/08.