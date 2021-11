Peça infantil 'Os causos do Zé Barbado' é apresentada on-line

A peça infantil "Os causos do Zé Barbado", que mistura lendas e teatro de bonecos, estreia temporada on-line. As transmissões vão ficar disponíveis durante três meses no youtube da Cia. Camarim.

A Funarte lança uma nova série de vídeos intitulada como “Encontros Funarte Acessibilidança”. As transmissões são exibidas às 19h, no youtube da Funarte. Na terça-feira, 30, a programação apresenta o encontro da região Sudeste.

A peça “Festa”, encenada por Laura Proença e Adriana Birolli, será apresentada na terça-feira, 30, às 21h, no Sympla. Ingressos: a partir de R$ 20.

Na terça-feira, 30, às 20h, será apresentado o espetáculo “Âmago, a essência da vida”, da Cia. Tribos Ballet Teatro, no Teatro do Sesi (Av. Almirante Barroso, 2540). Haverá também a transmissão no youtube do Teatro. Informações: @tribosballet no instagram.

A história de relacionamentos de mulheres com homens presos é o foco do espetáculo 'Cartas da Prisão' (Divulgação)

O monólogo “Cartas da Prisão”, que apresenta a história de amor, via correspondência, entre uma mulher de 42 anos e um assassino em série que está preso, é exibido on-line. As transmissões vão ser apresentadas às segundas, terças e quartas, às 20h, no youtube do Projeto À Meia Luz. A programação segue até 1 de dezembro.

O filme da peça “Antígona” é transmitido de forma on-line. As transmissões seguem até 4 de dezembro, no youtube do Centro Cultural (CCSP).

O espetáculo “A Vela”, com Herson Capri e Leandro Luna, ficará em cartaz on-line até 10 de dezembro. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Eventim por R$10.

Cacá Carvalho apresenta o filme “Leonardo da Vinci - a Obra Oculta”, que é exibido no youtube da Corpo Prateado, às 20h. A programação segue até 8 de dezembro.

O grupo Tapa estreia novo festival on-line “Sempre aos Domingos” até 19 de dezembro, sempre aos domingos, às 19h. Venda de ingressos no Sympla.

A peça “Contos Peregrinos” será exibida até 19 de dezembro. As transmissões acontecem no youtube e facebook do Teatro Paulo Eiró, às 16h.

Espetáculo Contos Peregrinos ganha temporada virtual (Vitor Campanario/ Divulgação)

