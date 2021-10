Palco Virtual apresenta a peça teatral Vestido Queimado

O Festival Digital Palco Giratório é realizado até 16 de outubro. Serão 17 apresentações exibidas ao vivo pelo canal no youtube do Sesc Brasil. Além dos espetáculos terão diversas outras atividades on-line. Nesta segunda, 11, às 20h, será apresentado “Meia Noite”, do grupo Orun Santana.

O Palco Virtual, do Itaú Cultural, apresenta em sua programação o espetáculo “Vestido Queimado”, da Soufflé de Bodó Company. As transmissões acontecem a partir desta segunda-feira, 11, até 31 de outubro, através do youtube do Itaú.

O grupo de dança Reggae de Salão faz apresentação nesta segunda-feira, 11, das 14h às 17h30, no Festival Combu Reggae Fusion no Restaurante Flor do Combú. Ingressos via pix. Informações: 91 986 226006.

A peça infantil “Os três mosqueteiros” estreia virtualmente dia 12 de outubro, e após a data serão exibidas duas sessões por dia: às 11h e 16h. As transmissões acontecerão até o final do mês no canal no youtube da Unibes Cultural.

O Teatro WeDo! apresenta mostra de teatro on-line para crianças. Serão quatro apresentações até terça-feira, 12. As transmissões acontecem sempre às 16h, no site: https://www.teatrowedo.com/.

O musical infantil “Gabriel só quer ser ele mesmo”, que reflete a diferença na educação de meninos e meninas, segue em cartaz até dia 31 de outubro. Horários: sábados e domingos, às 16h. Sessão extra dia 12 de outubro (terça-feira), às 16h. Os ingressos estão sendo vendidos no Sympla.

Começa na quarta-feira, 13, um festival de dança promovido pela Uninassau Belém. O público pode acompanhar a programação gratuita que segue nos dias 19 e 28 de outubro, no Teatro Waldemar Henrique (Av. Pres. Vargas, 645 - Campina), às 19h.

O Festival de Teatro Virtual da Funarte está em exibição para o público adulto e infantil. Os espetáculos são exibidos no youtube da Fundação, todas as quintas e sextas, sempre às 18h30, até o final de outubro. Na quinta-feira, 14, será exibido “Bodas de Sangue”.

A peça “A culpa é sua!” será apresentada no dia 15 de outubro, no Teatro Waldemar Henrique (Av. Pres. Vargas, 645 - Campina). Professores não pagam ingresso. Valores: Inteira: R$ 10 e meia: R$ 5.

A partir de sábado, 16, estreia temporada gratuita do projeto “De 5 a 10”, de Ana Beatriz Nogueira, que exibe uma série de apresentações teatrais/musicais de diversos artistas como Andrea Beltrão, Eduardo Moscovis, Zélia Ducan, entre outros. A programação segue todos os sábados, às 21h, até 27 de novembro. Reserva de ingressos: www.sympla.com.br/teatrocombolso.

O espetáculo “Era Medeia” fará temporada gratuita às 18h até 18 de outubro, no canal no youtube da Firjan Sesi.

A peça “Mário de Andrade desce aos infernos”, de Pascoal da Conceição, estreia virtualmente no youtube do ator. A temporada segue até 22 de outubro, em duas sessões diárias, às 11h e 21h.

A obra “Vic Triunfo” será apresentada até 28 de outubro, todas as quintas-feiras, às 20h, pela plataforma Zoom. Os ingressos podem ser retirados no Sympla. Informações: @vic.triunfo.apeca no instagram.

A peça “A Vela” realizará sessões em temporadas on-line, até 31 de outubro, com ingressos vendidos pelo site Eventim.

O grupo Namakaca celebra aniversário com mostra de repertório on-line. Oito espetáculos e atividades artísticas serão exibidos até dia 14 de novembro. As peças serão transmitidas no canal no youtube da trupe.

A peça “Gaivota de Tchekhov”, da Cia. BR 116, estreia gratuitamente no site da trupe (www.ciabr116.com). A temporada segue até 21 de novembro, de quarta a domingo, às 20h, com sessões no sábado e domingo, às 15h.

O musical “Baile Partimcundum” segue em cartaz virtual até 28 de novembro, aos sábados e domingos, às 17h, na plataforma Sympla.