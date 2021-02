Mostra internacional de teatro adulto e infantil 'Niterói em Cena' encerra nesta semana

Até o dia 24/02, é realizada a mostra internacional do 13º Niterói em Cena, que reúne 16 espetáculos adultos e infantis de sete países, em sessões virtuais, oficinas e debates. Toda a programação é gratuita. A Mostra Teatro em Casa vai reunir 12 espetáculos ao vivo ou gravados que poderão ser vistos pelo Zoom ou pelo canal do Youtube do Festival. Para assistir às montagens no Zoom, o espectador deve retirar os ingressos no site www.niteroiemcena.com.br. Depois das apresentações, haverá 30 minutos de debate com a equipe criativa dos espetáculos.

Após sucesso na temporada de repertório on-line do Grupo Tapa, o Teatro Aliança Francesa mantém a programação teatral com temporada virtual de dois espetáculos com dramaturgia inglesa. In Extremis, de Neil Bartlet, faz sessões de 23 de fevereiro a 10 de março, terças e quartas, às 19h; e Bull, de Mike Bartlett, vai de 26 de fevereiro a 13 de março, sextas e sábados às 19h. Ambas serão transmitidas pela plataforma ZOOM. Ingressos e Transmissão: https://www.sympla.com.br/contornoproducoes.

O Itaú Cultural abre suas atividades cênicas de 2021 com uma homenagem a um dos principais nomes do teatro no Brasil. Intitulada Antônio Abujamra – A Voz do Provocador, a programação segue nos dias 25 a 28 deste mês e leva virtualmente ao público – em conversas, encenações inéditas e música – a trajetória de Antônio Abujamra (1932-2015), ator e diretor. A programação acontece pela plataforma Zoom e os ingressos podem ser reservados via Sympla. Mais informações no site: www.itaucultural.org.br.

O Festival Joana Getúlio, promove três ações: entrevista com a drag queen Rita Von Hunty, às 20h, no dia 26 de fevereiro; papos e performances com artistas convidados: Luís Lobianco, Éber Inácio, Palloma Maremoto e Karoline Absinto, às 19h, no dia 27, e transmissão on-line do espetáculo musical “Joana Getúlio – uma banda de banheiro”, às 20h, pelo YouTube, no dia 6 de março. Toda a programação do festival estará disponível gratuitamente no canal Joana Getúlio no Youtube e no Instagram (joanagetulio). Na apresentação do show online e ao vivo, haverá tradução e interpretação em libras, garantindo a acessibilidade de pessoas com deficiência auditiva.

Embalado por clássicos do cancioneiro brega, o espetáculo O Meu Sangue Ferve Por Você faz temporada on-line, de 26 de fevereiro a 21 de março, com sessões gratuitas de sexta a domingo, às 20h. A comédia conta a história de um quadrilátero amoroso que vive intensamente as alegrias e as dores do amor. Será exibida uma gravação do espetáculo feita no teatro, com opção de assistir também com audiodescrição e intérprete de libras. Ingressos gratuitos, com retirada pelo Sympla. A programação terá também lives, nos dias 25/02 e 18/03, às 20h no Instagram @omeusangueferveporvocee; masterclass: “A atriz e o humor”, com Ana Baird (80 vagas): dia 28/03, 15h às 17h e oficina: Criação de Projetos Culturais, com Pedro Henrique Lopes (40 vagas): dias 23 e 25 de março, às 18h. Inscrições pelo link www.omeusangueferveporvoce.com.br.

O Grupo de Teatro Palha estreia, no próximo sábado (27), às 20 horas, em live no Facebook do grupo o espetáculo “Guiomar”, um solo da atriz Luana Oliveira com direção de Paulo Santana, no facebook.com/fumoartistico.

Nos dias 27 e 28/02, dentro da programação do Palco Virtual, o Núcleo de Artes Cênicas do Itaú Cultural apresenta, às 15h, via Zoom, a peça teatral A criança mais velha do mundo, interpretada pela Banda Mirim. Os ingressos podem ser reservados através da plataforma Sympla.

O Parque Shopping realiza o concurso virtual de fantasias para crianças. Até 28 de fevereiro, os pais poderão postar as fotos de seus filhos de até 10 anos no Instagram do shoppig, e as publicações serão analisadas por uma comissão. Os três primeiros lugares receberão prêmios em compras, em lojas selecionadas.

De 28 de fevereiro a 28 de março acontece a apresentação do espetáculo “Chão de Memórias”, da Cia O Clã da Dança no YouTube. Formado por cinco mulheres, o grupo reverencia mestres e mestras da cultura popular brasileira abordando festejos populares e cortejos peregrinos em estradas de terra. Classificação: Livre. Duração: 35 minutos.

Quatro atores em isolamento social decidiram fazer um intercâmbio artístico para a criação de um espetáculo virtual. “Em Análise” faz temporada on-line de 1 a 16 de março. As sessões, sempre às 20h, acontecem às segundas e terças-feiras pelo YouTube. Lucas Sancho e Marisa Bezerra, Elisa Porto e Ricardo Tabosa uniram-se à equipe o dramaturgo paulistano Bruno Sperança e a cantora e compositora baiana Josyara, responsável pela trilha sonora. A sessão do dia 15 de março contará com interpretação em libras. Transmissão gratuita pelo link: http://bit.ly/3rboAyP.

O musical jovem Das Ruas, um Orfeu de Mochila - o Musical, terá apresentações no formato digital nos dias 1 e 2, 8 e 9, 15 e 16 de março, segundas e terças, às 20 horas, com ingresso gratuito. A encenação acontece ao vivo com atores e banda no palco do Viga Espaço Cênico. As transmissões serão pelo Youtube e redes sociais do grupo, de graça.

O espetáculo Ninho, primeiro texto do autor catalão Marc Garcia Coté, ganhou encenação pelas mãos do diretor Bruno Guida em 2020, tendo no elenco Janaina Suaudeau, responsável também pela tradução. Agora, volta em cartaz na programação on-line do Teatro Aliança Francesa, em curta temporada, de 3 a 18 de março. As sessões, às quartas e quintas às 21h, serão transmitidas pelo YouTube da Contorno Produções (http://bit.ly/2L76BdA). Os ingressos são gratuitos.

A diretora Eliete Cigaarini inspira-se em quatro peças de Skakespeare (A Megera Domada, Trabalhos de Amor Perdidos, Muito Barulho Por Nada e Bem Está Que Bem Acaba). para criar a comédia Bardo Sem Filtro, que será apresentada na plataforma digital Sympla nos dias 6 e 7; 13 e 14, 20 e 21 e 27 e 28 de março. Sábados e domingos às 20 horas Ingressos a partir de R$ 12,50.

O espetáculo “Leopoldina, Independência e Morte” volta com nova linguagem para apresentações online com estreia no Dia internacional da Mulher, 08/03, às 20h30. As sessões são gratuitas (contribuição voluntária), e acontecem em três horários de terça (9) a sexta (12) - 10h30, 15h30 e 20h30. No final de semana, dias 13 e 14/03, as apresentações acontecem em dois horários, 15h30 e 20h30, totalizando 17 apresentações no YouTube e Facebook com interpretação em Libras no Facebook e opção de legenda no YouTube. Contribuição voluntária: Chave Pix:leopoldinaproducao@gmail.com.

Até o dia 10 de março, às 20h, acontece no YouTube a apresentação do espetáculo “Urrou”, um solo de Dança Contemporânea premiado em todo o país e protagonizado pela experiente Mônica Alvarenga. “Urrou” também oferece ao público gratuitamente oficinas e encontros que visam o compartilhamento de conhecimentos de técnicas contemporâneas de dança, circulação de um espetáculo, formação de plateias e conexões com mestres da cultura popular brasileira. Todo o projeto acontecerá virtualmente com links que serão disponibilizados em plataformas como Instagram, Facebook e YouTube.

Até o dia 10 de março a Cia. O Clã da Dança recebe inscrições para uma série de encontros sobre a atuação de mestres e mestras na cultura popular brasileira. Serão palestras e uma residência. Na programação, palestra com Helder Vasconcelos nos dias: 12 e 19/03 das 19h às 22h, com o tema: “Mestres e mestras da cultura popular brasileira e os guardiões de uma visão de mundo integrado”; a Oficina Diáspora Cultural com a Cia O Clã da Dança, nos dias 13 e 20/03 das 13h às 16h e dias 14 e 21/03, das 9h às 12h. De 28 de fevereiro a 28 de março acontece a apresentação do espetáculo “Chão de Memórias” da Cia O Clã da Dança no YouTube. Link: https://linktr.ee/chaodememorias.

A Federação Estadual de Teatro apresenta a comédia adulta, “O Despejo”, da companhia Thaetro, com direção de Chagas Franco, no dia 11 de março, às 22h30, pelo Facebook do Fernando Rassy. Colaboração pelo pix: 01378669258 de Bárbara Tzi.

A 6ª Mostra Nacional de Teatro NaLona terá espetáculos nacionais e internacionais. Neste ano, o evento conta com três modalidades: presencial, live (ao vivo pela internet) e gravado. As apresentações ocorrerão de 12 a 27 de março. Serão ao menos 36 espetáculos, sendo 24 selecionados por meio de edital. Para as apresentações pela internet será passado um chapéu virtual, um link para que o público possa colaborar com o cachê e manutenção dos grupos e coletivos teatrais.

Um dos festivais de música erudita mais importantes do Brasil, o XXIII Festival Virtuosi, terá versão virtual, no Youtube, Facebook e Instagram, a partir de 16 de março, com uma maratona de apresentações de concertos gratuitos, dos principais nomes da música erudita mundial até o dia 28 de março. Doze concertos inéditos serão exibidos para os amantes da música clássica apreciarem de casa. Além disso, o festival também traz seis Palestras, cinco Masterclasses e o Virtuosi Diálogos Virtuais, para aqueles que desejam conhecer mais sobre um dos gêneros musicais mais antigos do mundo. A abertura será com o bailarino Thiago Soares, um dos grandes destaques da programação. Ao lado do músico Rafaell Altino (Viola), o artista apresentará uma coreografia inédita para a Chaconne de Bach, que será tocada por Rafaell.