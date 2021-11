Mostra 'Dança Agora - Movendo Tempos e Trajetórias' é apresentada no site do Itaú Cultural

A mostra de dança “Dança Agora - Movendo Tempos e Trajetórias” será realizada a partir desta quarta, 3, até domingo, 7. As transmissões vão ser apresentadas no youtube do Itaú Cultural, e seguem nos dias 10 a 14 de novembro. Ingressos disponíveis no Sympla.

O Festival Funarte Acessibilidança encerra a agenda com a apresentação do espetáculo “Annata”, do Núcleo Quimera de Criações. A transmissão será nesta quarta, 3, às 20h, no youtube da Funarte. Na sexta-feira, 5, será apresentado “Só se fechar os olhos”, do Coletivo Desvio Padrão, às 20h.

Nesta quarta, 3, acontecerá o Preamar da Cultura Popular, que celebra o Dia Estadual do Carimbó. A programação será na Estação Cultural de Icoaraci (R. Padre Júlio Maria, 937-995 - Cruzeiro), às 18h. Diversos artistas do gênero vão se apresentar.

Dia Estadual do Carimbó terá programação especial (Cristino Martins / Arquivo O Liberal)

O projeto “Gafieira na Veia” acontecerá nos dias 4, 5, 6 e 7 de novembro, no Ponto de Cultura Marina Benarrós (Av. Alm. Tamandaré, 709). Alexandre Silva e Thaís Teixeira serão os convidados. Workshops de dança, baile e feijoada com música ao vivo estão presentes na programação. Informações: 982221211/981467744.

A partir de quinta-feira, 4, acontece a Mostra Internacional de Dança Contemporânea da Paralelo 16º. Nove espetáculos cênicos, nacionais e internacionais serão apresentados virtualmente. As transmissões vão ser exibidas às 20h, até 15 de novembro, no youtube do Paralelo. As apresentações internacionais serão transmitidas ao vivo no YouTube, respectivamente, nos dias 6, 14 e 15 de novembro.

A opereta infanto-juvenil “Cabelos Arrepiados”, da Buia Teatro Company, fica em cartaz no youtube do Itaú Cultural, até quinta-feira, 4.

A mostra XIX: 19 anos em 19 dias será apresentada até 5 de novembro. A cada dia será exibido uma peça, seguido de algum material inédito sobre o processo de criação ou uma conversa com os criadores do espetáculo. Transmissões disponíveis no Zoom. Reservas no Sympla. Informações: @grupoxixdeteatro.

A peça “Dogville” ganha nova montagem virtual com temporada que começa no dia 5 de novembro. As transmissões vão acontecer de sexta-feira a domingo, às 20h, até 28 de novembro. Venda de ingressos: Sympla.

A Cia. Mirai de Dança estreia, no dia 6 de novembro, o espetáculo “Na batida do brega”, uma produção embalada pelos sucessos do brega e tecnomelody. A estreia acontecerá na Vila Container (Av. Gov Magalhães Barata, 62), às 19h. Evento gratuito. No dia seguinte a apresentação estará disponível no youtube.

Espetáculo Margem, do grupo TAPA, será exibido na mostra 'Sempre aos Domingos' (Ronaldo Gutierrez/ Divulgação)

O grupo Tapa estreia novo festival on-line “Sempre aos Domingos”. A temporada vai começar no domingo, 7, e segue até 19 de dezembro, sempre aos domingos, às 19h. Venda de ingressos no Sympla.

A peça “O arquiteto e o imperador da Assíria'' abre temporada on-line até 7 de novembro, de quinta-feira a domingo, às 20h, estará disponível através da plataforma Vimeo.

A peça “Pensão da Cotinha” será apresentada nos dias 13 e 14 de novembro, no Teatro do Sesi. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.

Peça teatral 'Pensão da Cotinha' entre as atrações da próxima semana (Divulgação/ Helder Oliveira)

O comediante Matheus Ceará se apresentará em um show de comédia no dia 13 de novembro, às 19h, no Teatro do Aslan (Tv. Mauriti, 2881 - Marco). Venda de ingressos: Iphone Bel (Tv. Dr. Moraes - Nazaré) e Bilheteria Digital. Informações: 99162-5915

O grupo Namakaca celebra aniversário com mostra de repertório on-line. Oito espetáculos e atividades artísticas serão exibidos até dia 14 de novembro. As peças serão transmitidas no canal no youtube da trupe.

A peça “Gaivota de Tchekhov”, da Cia. BR 116, estreia gratuitamente no site da trupe (www.ciabr116.com). A temporada segue até 21 de novembro, de quarta a domingo, às 20h, com sessões no sábado e domingo, às 15h.

A temporada gratuita do projeto “De 5 a 10”, de Ana Beatriz Nogueira, que exibe uma série de apresentações teatrais/musicais de diversos artistas como Andrea Beltrão, Eduardo Moscovis, Zélia Ducan, entre outros. A programação segue todos os sábados, às 21h, até 27 de novembro. Reserva de ingressos: www.sympla.com.br/teatrocombolso.