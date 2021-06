Mostra de Teatro On-Line tem mais dois espetáculos esta semana

A 1ª Mostra Teatro On-Line APTI apresenta mais de 20 espetáculos. O objetivo é arrecadar dinheiro para o Fundo Marlene Colé, que auxilia artistas cênicos impossibilitados de trabalhar devido à pandemia.Serão disponibilizadas duas peças on demand por semana, ou seja, o público tem 48h para assistir os espetáculos que ficarão disponíveis entre sábado e domingo, até 1 de agosto. O internauta quanto quer pagar pelo ingresso: R$ 25, R$ 50 ou R$ 100. Ingressos à venda no site www.apti.org.br/mostra-de-teatro. Informações em no site www.apti.org.br e Instagram @apti_sp. Os próximos espetáculos que serão apresentados são: Pós-F, com Maria Ribeiro, e Sônia – Um Ato Por Tolstói, com Mariana Muniz, nos dias 5 e 6 de junho; Um Segundo e Meio, com Marcello Airoldi e Hotel Mariana, com 10 artistas no elenco, nos dias 12 e 13 de junho; Voar é O Que Me Põe em Pé, com Olivia Araujo, e Alice, Retrato De Mulher Que Cozinha Ao Fundo, com Nicole Cordery, nos dias 19 e 20 de junho; Maternagem, com Amanda Acosta, e Lady M, com Daniel Infantini, nos dias 26 e 27 de junho.

A 22ª edição do festival Porto Verão Alegre é realizada até 22 de junho. A venda de ingressos para os 25 espetáculos acontece pelo site https://www.portoveraoalegre.com.br. Nesta semana a programação terá os espetáculos 'Que Raio de Professora Sou Eu?', 'Rainhas da Noite', 'Goela abaixo ou Por que tu não bebes?', 'Os Males do Fumo', 'Alta terapia – a comédia da felicidade', 'Stand up Bagual do Gaudêncio' e 'Curiosa Mente'.

Vai ter live de São João da Quadrilha Tradição Junina do Bengui, no dia 4 de junho, com atrações de Miss Caipira, Mulata e Simpatia, Miss Mix, DJ e homenagens. Na ocasião, o grupo vai apresentar o traje de ensaio, sob o comando do marcador. A transmissão será realizada ao vivo pelo Facebook de Kleber Dias, a partir das 22h.

Com o apoio da Escola de Teatro e Dança da UFPA, Belém sediará a primeira ação da XII Jornada de Dança da Bahia, entre os dias 11 e 13 de junho, na Aldeia Cabana (Avenida Pedro Miranda, S/N no bairro da Pedreira). Uma das ações do programa em Belém será o espetáculo A arte de Isadora Duncan, às 15h, que é um resumo dos trabalhos criados entre 1900 e 1927 por esta dançarina americana considerada a precursora da dança livre. Além do espetáculo a jornada traz para Belém a Formação Itinerante de Professores de Dança (Ano 13), 9h às 12h ou 15h às 18h. O número máximo de vagas por encontro é de 30 participantes. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 3/06 pelo e-mail jornadadedanca@gmail.com e a seleção será feita a partir dos currículos maiores.

A atriz Suely Franco apresenta o monólogo com texto inspirado no conto "Vesperal com chuva", de Lúcia Benedetti. Os ingressos custam a partir de R$ 20 via Sympla. O espetáculo é exibido “on demand”, ou seja, a partir da hora da compra do ingresso, o link é liberado por 48h. E dentro deste período você pode assistir quantas vezes quiser. “Vesperal com Chuva” fica em cartaz até 22 de julho.