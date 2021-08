Monólogo 'Te Falo com Amor e Ira' ganha nova temporada a partir desta segunda

A obra teatral “PANÇA” fará sua temporada virtual virtualmente no canal no youtube da peça, às 19h, até esta segunda-feira, 9.

O monólogo 'Te Falo com Amor e Ira' de Branca Messina ganha nova temporada a partir de 9 de agosto. As transmissões acontecerão nas segundas-feiras, até dia 30/08, às 21h, no canal no youtube da obra.

O Grupo Giramundo disponibiliza, por tempo limitado, três apresentações teatrais, com bonecos, no Youtube. Cada montagem poderá ser visualizada gratuitamente durante 15 dias no canal do grupo. Até 10 de agosto, a programação será de “Os Orixás”; e no dia 11 de agosto, começa a exibição de “As Aventuras do Dr. Botica”, que segue até 25/08.

Espetáculo Os Orixás, do Grupo Giramundo (Marcelo Gandra/ Divulgação)

O Festival de Teatro Virtual da Funarte apresenta espetáculos para o público adulto e infantil. Vinte e cinco espetáculos, cinco de cada região do País, serão exibidos no canal da Fundação no YouTube todas as quintas e sextas, sempre às 18h30, até o final de outubro.

O coletivo feminino Trupe Las Manas apresenta sua nova montagem “Las Manas e o Apocalipse” até o dia 15 de agosto. A transmissão será através do facebook da companhia (@trupelasmanas), nos seguintes horários: 12 e 14 de agosto, às 19h; e 15 de agosto, às 16h.

A performance “Iracema Fala - Uma Transa Amazônica”, de Nuno Ramos, estreia virtualmente no Sesc Avenida Paulista, a partir de sexta, 13. As transmissões acontecerão até dia 15 deste mês, no perfil @sescaovivo no instagram, e no youtube do Sesc Avenida Paulista.

Espetáculo "Dois a Duas" é opção na agenda virtual (Cacá Bernardes/Divulgação)

A obra teatral “Dois a Duas” está em cartaz de forma virtual, e sua programação vai até o dia 14 de agosto. As transmissões acontecem nos seguintes perfis: Secretaria de Cultura de Santos (sábado,14/08, às 19 horas).

A peça digital “Matriarcado-América” apresenta os seus dois episódios até 19 de setembro. Aos sábados e domingos, a programação é do episódio ‘A Sociedade das Eróticas em Menopausa’, até o dia 29 deste mês. No dia 9/09, (quinta-feira a domingo), começam as exibições do episódio ‘A Máquina dos Sonhos’. As transmissões serão sempre às 19h30, no canal no youtube da Estelar de Teatro.

Nos dias 15 e 16 de agosto, sempre às 19h, estará em cartaz, de forma on-line, a obra teatral “Terminal Só”. Os ingressos estão à venda através do Sympla.

Vinicius Aguiar em um dos solos do espetáculo 'Terminal Só' (Bruno Fiorentino/ Divulgação)

A Companhia de Teatro Heliópolis apresenta: (In)justiça, sua nova peça teatral que reflete sobre aspectos do sistema jurídico brasileiro. O Itaú Cultural irá exibir a obra virtualmente, até 22 de agosto (segunda-feira a domingo), em seu canal no youTube. A classificação indicativa é de 14 anos.

A peça inglesa “Cascavel” continua com a sua temporada virtual, através da plataforma Sympla. As sessões, todos os dias, seguem até dia 22 de agosto, a qualquer horário, de forma gratuita, com contribuição solidária a partir de R$ 10, pelo link. A classificação indicativa é de 14 anos.