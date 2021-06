Grupo de Dança Reconstruindo o Quilombo, de Rondônia, é atração em festival da Funarte

A Fundação Nacional de Artes (Funarte) lançou o Festival Funarte Acessibilidança. Companhias de dança da Região Norte serão as primeiras a mostrar o talento e a diversidade local por meio de espetáculos premiados, em vídeos com audiodescrição e Libras. O Grupo de Dança Reconstruindo o Quilombo, de Rondônia, apresenta Maculelê: Reconstruindo o Quilombo, no dia 23 de junho. Para encerrar a agenda do mês de junho, no dia 30, o Corpo de Dança do Amazonas apresenta o espetáculo Solatium. Os espetáculos serão exibidos no canal da Fundação no YouTube.

Nesta quarta-feira, 23, os atores Ken Kadow e Darson Ribeiro apresentam o espetáculo teatral "A.M.O.R. de U.T.I.", dentro da programação #EmCasaComSesc. Com texto e direção de Darson Ribeiro, a peça narra o reencontro de dois irmãos, um hétero e um gay, diante do leito do pai internado na UTI. Após nove anos, eles encaram as diferenças. Classificação 12 anos. Na quinta, 24, a programação exibe a dança “Rés”, da Corpórea Companhia de Corpos, com classificação de 16 anos. No sábado, 26, o Cia. Vagalum Tum Tum apresenta a peça infantil "O Príncipe da Dinamarca", com classificação livre. E no domingo, 27, a atriz Ítala Nandi celebra 80 anos com o solo performático “Paixão Viva”, classificação 14 anos. As transmissões ao vivo dos espetáculos inicia às 19h - exceto da atração infantil, que inicia às 15h - todos pelo canal do Sesc SP no Youtube e no perfil do Instagram @Sescaovivo.

O Palco Virtual do Itaú Cultural apresenta, de 24 a 27 de junho (quinta-feira a domingo) dois espetáculos on-line inéditos e com olhares incisivos sobre negritude e o amor em diferentes corpos. O coletivo O Bonde (SP) estreia ‘Desfazenda – me enterrem fora desse lugar’, peça-filme na qual quatro crianças são salvas da guerra e que crescem em uma fazenda. Quando jovens, começam a reconhecer-se como negras, vendo o mundo e a liberdade de outra forma. Já Maré, obra de dança do coletivo CIDA (RN), por sua vez, faz sua pré-estreia dentro da programação falando sobre o amor a partir da situação da pandemia e da realidade dos cinco artistas em cena, suas vivências e seus diferentes corpos.

O Festival de Folclore Junino 2021, da Prefeitura de Tucuruí, acontece em versão digital a partir da sexta-feira, 25, e vai até o domingo, 27, com a apresentação de de 15 grupos juninos folclóricos de Boi-Bumbá e concursos de Rainha do São João, Rainha do Boi, Miss Destaque Junino, Miss Mix e Rainha do Conpart (Consórcio Paraense dos Municípios Alagados do Rio Tocantins) e premiações em dinheiro. As transmissões iniciam sempre às 19h30, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura.

No mês em que Elza Soares completa 91 anos de vida, o espetáculo ‘Elzas’ ganha uma temporada virtual e dá origem a um show inédito, com as atrizes-cantoras do elenco da peça e as participações especiais do cantor Caio Prado e da musicista Maíra Freitas. ‘Elzas’ terá transmissão ao vivo gratuita no próximo dia 26 de junho, às 20h, diretamente do palco da Cidade das Artes (Rio de Janeiro). A temporada virtual inédita, segue entre os dias 3 e 18 de julho, com a gravação do espetáculo original. No dia 3, as atrizes vão se reunir para uma live antes do início da apresentação, para conversar com os espectadores falar sobre o processo da montagem. A apresentação é gratuita, mas o público poderá contribuir com a produção através da compra do ingresso no link do Sympla.

A 1ª Mostra Teatro On-Line APTI apresenta mais de 20 espetáculos. O objetivo é arrecadar dinheiro para o Fundo Marlene Colé, que auxilia artistas cênicos impossibilitados de trabalhar devido à pandemia.Serão disponibilizadas duas peças on demand por semana, ou seja, o público tem 48h para assistir os espetáculos que ficarão disponíveis entre sábado e domingo, até 1 de agosto. O internauta quanto quer pagar pelo ingresso: R$ 25, R$ 50 ou R$ 100. Ingressos à venda no site www.apti.org.br/mostra-de-teatro. Informações em no site www.apti.org.br e Instagram @apti_sp. Os próximos espetáculos que serão apresentados são: Maternagem, com Amanda Acosta, e Lady M, com Daniel Infantini, nos dias 26 e 27 de junho.

Inez Viana e Denise Stutz estrelam 'Partida' (Clara Trevia/ Divulgação)

A peça on-line "Partida", com as atrizes Denise Stutz e Inez Viana e a direção de Debora Lamm é inspirada numa carta real de uma mulher rompendo o relacionamento com o amante 30 anos mais jovem. A transmissão ao vivo e gratuita será realizada pelo canal do Youtube Portal Sesc Rio até 27 de junho, de sexta a domingo, sempre às 19h. Classificação livre.

O Teatro Rival Refit vai comemorar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, no dia 28 de junho, às 20h, com Drag Star. Miami Pink, Andreia Andrews, Karina Karão, Ravena Creole, Samara Rios e um elenco de mais oito drag queens vão subir ao palco da casa para divertir, comemorar o dia de luta e arrecadar recursos para a classe tão prejudicada pela pandemia. Transmissão ao vivo e on-line pela ShowIn.

A Federação Estadual de Teatro promove o 32º Festival Estadual de Teatro, em formato virtual, com um total de 20 espetáculos apresentados ao longo do mês de julho. A programação vai de 8 a 26 de julho, e terá transmissão pelo perfil de Fernando Rassy no Facebook. São espetáculos infantis, adultos e juvenis, de todas as regiões do Pará. As apresentações serão transmitidas sempre às 19h.

Atriz Suely Franco apresenta espetáculo em formato virtual (Edu Rodrigues/Divulgação)

A atriz Suely Franco apresenta o monólogo com texto inspirado no conto "Vesperal com chuva", de Lúcia Benedetti. Os ingressos custam a partir de R$ 20 via Sympla. O espetáculo é exibido “on demand”, ou seja, a partir da hora da compra do ingresso, o link é liberado por 48h. E dentro deste período você pode assistir quantas vezes quiser. “Vesperal com Chuva” fica em cartaz até 22 de julho.