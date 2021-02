Festival 'Pausa para Cena' reúne talento feminino

“Pausa para Cena – Festival Libras na tela” será realizado de 4 a 10 de fevereiro, nos horários de 12h, 13h, 14h e 15h, com duração de 20 minutos cada pelo Instagram @pausaparacena e acesso gratuito.

O programa reúne a produção de mulheres, prestigiando talentos fora do “mainstream”, dando visibilidade à criação de artistas negras, trans e coletivos da periferia. As apresentações serão traduzidas para Libras. Participam nomes como Carolina Ferman (novela Deus Salve o Rei) e Verônica Bonfim (Elza – O Musical); Adrielle Vieira (Pretos Encena), Ana Luísa Cardoso ou a Palhaça Margarita (Cia d'Os Melodramáticos), Camila Moura (Entre Lugares Maré), Wescla Vasconcelos (Indianare) etc.

O espetáculo AKA, propõe uma travessia pela obra de Tomie Ohtake, estrelado pela performer Emilie Sugai. Tendo como referência a dança butô - expressão surgida no Japão nos anos 1950 -, o espetáculo é dividido em quatro "estações", ligadas às diferentes linguagens trabalhadas pela artista: esboços, gravura, pintura e escultura. Apresentações às sextas e sábados, às 20h e domingo, às 17h, até o dia 7 de fevereiro. Acesso gratuito pelo sympla.com.br/aka.

A companhia Haus Of Glosss apresenta “Vênus em Escorpião”. O espetáculo ocorrerá nos dias 6, 13, 20 e 27 de fevereiro às 19h, no teatro do Bosque Grão Pará. (Dentro do shopping bosque Grão Pará) @teatrobosquegraopara.