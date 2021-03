Grupo 'Grua' apresenta o espetáculo 'Corpos de Passagem' nesta quinta-feira

A série #EmCasaComSesc segue em 2021 com uma programação diversificada de espetáculos ao vivo na internet. Nesta quinta-feira (4/03), às 21h, é a vez da dança do grupo GRUA - Gentlemen de Rua, que apresenta o espetáculo "Corpos de Passagem".

O espetáculo “Auto de João da Cruz”, de Ariano Suassuna, ganha nova montagem da Cia Omondé para apresentação gratuita no YouTube da companhia (bit.ly/omondeyoutube), de 5 a 28 de março (de sexta a domingo, às 19h). Para participar, os interessados devem se inscrever no canal do YouTube da Cia.

O Festival Joana Getúlio promove transmissão on-line do espetáculo musical “Joana Getúlio – uma banda de banheiro”, às 20h, pelo YouTube, no dia 6 de março, disponível gratuitamente no canal Joana Getúlio no Youtube e no Instagram (joanagetulio). Haverá tradução e interpretação em libras, garantindo a acessibilidade de pessoas com deficiência auditiva.

O espetáculo Ninho, primeiro texto do autor catalão Marc Garcia Coté, ganhou encenação pelas mãos do diretor Bruno Guida em 2020, tendo no elenco Janaina Suaudeau, responsável também pela tradução. Agora, volta em cartaz na programação on-line do Teatro Aliança Francesa, até 18 de março. As sessões, às quartas e quintas às 21h, serão transmitidas pelo YouTube da Contorno Produções. Os ingressos são gratuitos.

A partir de 5 de março, o Grupo Madeirite Rosa, que é formado só por mulheres e tem uma pesquisa baseada no olhar feminino para o humor, estreia A Luta, que irá migrar das ruas para as telas em sua versão on-line, com apresentações gratuitas. A programação segue até 16 de abril, às sextas-feiras, às 17h e 18h, pelo www.facebook.com/madeiriterosa.

O espetáculo O Jogo, premiado texto da autora venezuelana Mariela Romero, ganha temporada virtual, de 6 a 21 de março (aos sábados e domingos, às 20h). Em cena, estão as atrizes Geovana Metzger e Milah Coutinho, numa trama que expõe questões como desigualdade, opressão feminina e relações abusivas. Haverá debate com as atrizes e convidados após as sessões. Os ingressos estarão disponíveis para compra pelo Sympla. Ingressos: R$ 10. Duração: 50 minutos.

A diretora Eliete Cigaarini inspira-se em quatro peças de Skakespeare (A Megera Domada, Trabalhos de Amor Perdidos, Muito Barulho Por Nada e Bem Está Que Bem Acaba) para criar a comédia Bardo Sem Filtro, que será apresentada na plataforma digital Sympla nos dias 6 e 7; 13 e 14, 20 e 21 e 27 e 28 de março. Sábados e domingos às 20 horas Ingressos a partir de R$ 12,50.

O espetáculo “Leopoldina, Independência e Morte” volta com nova linguagem para apresentações online com estreia no Dia internacional da Mulher, 8/03, às 20h30. As sessões são gratuitas (contribuição voluntária), e acontecem em três horários de terça (9) a sexta (12) - 10h30, 15h30 e 20h30. No final de semana, dias 13 e 14/03, as apresentações acontecem em dois horários, 15h30 e 20h30, totalizando 17 apresentações no YouTube e Facebook com interpretação em Libras no Facebook e opção de legenda no YouTube. Contribuição voluntária: Chave Pix:leopoldinaproducao@gmail.com.

Quatro atores em isolamento social decidiram fazer um intercâmbio artístico para a criação de um espetáculo virtual. “Em Análise” faz temporada on-line até 16 de março. As sessões, sempre às 20h, acontecem às segundas e terças-feiras pelo YouTube. Lucas Sancho e Marisa Bezerra, Elisa Porto e Ricardo Tabosa uniram-se à equipe o dramaturgo paulistano Bruno Sperança e a cantora e compositora baiana Josyara, responsável pela trilha sonora. A sessão do dia 15 de março contará com interpretação em libras. Transmissão gratuita pelo link.

O musical jovem Das Ruas, um Orfeu de Mochila - o Musical, terá apresentações no formato digital nos dias 8 e 9, 15 e 16 de março, segundas e terças, às 20 horas, com ingresso gratuito. A encenação acontece ao vivo com atores e banda no palco do Viga Espaço Cênico. As transmissões serão pelo Youtube e redes sociais do grupo, de graça.

Até o dia 10 de março, às 20h, acontece no YouTube a apresentação do espetáculo “Urrou”, um solo de Dança Contemporânea premiado em todo o país e protagonizado pela experiente Mônica Alvarenga. “Urrou” também oferece ao público gratuitamente oficinas e encontros que visam o compartilhamento de conhecimentos de técnicas contemporâneas de dança, circulação de um espetáculo, formação de plateias e conexões com mestres da cultura popular brasileira. Todo o projeto acontecerá virtualmente com links que serão disponibilizados em plataformas como Instagram, Facebook e YouTube.

Até o dia 10 de março a Cia. O Clã da Dança recebe inscrições para uma série de encontros sobre a atuação de mestres e mestras na cultura popular brasileira. Serão palestras e uma residência. Na programação, palestra com Helder Vasconcelos nos dias: 12 e 19/03 das 19h às 22h, com o tema: “Mestres e mestras da cultura popular brasileira e os guardiões de uma visão de mundo integrado”; a Oficina Diáspora Cultural com a Cia O Clã da Dança, nos dias 13 e 20/03 das 13h às 16h e dias 14 e 21/03, das 9h às 12h. De 28 de fevereiro a 28 de março acontece a apresentação do espetáculo “Chão de Memórias” da Cia O Clã da Dança no YouTube. Link.

O Teatro Aliança Francesa mantém a programação teatral com temporada virtual de dois espetáculos com dramaturgia inglesa. In Extremis, de Neil Bartlet, faz sessões até 10 de março, às terças e quartas, às 19h; e Bull, de Mike Bartlett, vai até 13 de março, às sextas e sábados às 19h. Ambas serão transmitidas pela plataforma ZOOM. Ingressos e Transmissão: https://www.sympla.com.br/contornoproducoes.