Atriz Beth Zalcman protagoniza o espetáculo 'Helena Blavatsky, a voz do silêncio'

O monólogo virtual “Helena Blavatsky, a voz do silêncio” será apresentado nesta terça, 7, às 20h, e no domingo, 12, às 19h30. As demais apresentações ocorrerão nos mesmos dias e horários até 28 de setembro. Os ingressos estão sendo vendidos no Sympla.

O Circuito Sesc de Artes apresenta nesta quarta, 8, às 21h, a peça "MUNDOMUDO"; na quinta, 9, às 19h, a apresentação de circo “Acorda, Januário” e na sexta, 10, às 19h, será apresentada “Quando as máquinas param” e às 21h, um espetáculo de todas as obras do poeta Solano Trindade. No sábado, 11, às 21h, será a apresentação de dança “4X4 - Escuta essa dança”; e no domingo, 12, às 19h, será apresentado o espetáculo “Corpo Caloso”. As transmissões serão no canal no youtube do Sesc São Paulo e no perfil no instagram do Sesc ao vivo.

A obra “Vic Triunfo” será apresentada a partir de quinta, 9, até 28 de outubro, todas as quintas-feiras, às 20h, pela plataforma Zoom. Os ingressos podem ser retirados no Sympla. Informações: @vic.triunfo.apeca no instagram.

Espetáculo 'Vic Triunfo' abre temporada virtual (Felipe Portella/ Divulgação)

O Festival de Teatro Virtual da Funarte está em exibição para o público adulto e infantil. Os espetáculos de todo o Brasil serão exibidos no canal da Fundação no YouTube (www.youtube.com/funarte), todas as quintas e sextas, sempre às 18h30, até o final de outubro. Na quinta, 9, será apresentado “Mar Acá”.

A peça digital “Matriarcado-América” apresenta os seus dois episódios até 19 de setembro. No dia 9 de setembro, (quinta-feira a domingo), começam as exibições do episódio ‘A Máquina dos Sonhos’. As transmissões serão sempre às 19h30, no canal no youtube da Estelar de Teatro.

A montagem "Meus Cabelos de Baobá", com textos de Conceição Evaristo é transmitida até 17 de setembro, no Teatro WeDo!, com ingressos vendidos no Sympla, a partir de R$ 10.

No sábado, 11, acontecerá a 5ª Mostra Livre de Dança “Diversão”, do Studio de Dança Plié (Avenida José Bonifácio, 2195 - altos). Ingressos disponíveis na secretaria do Studio. Informações: (91) 98031-4369.

O espetáculo "Circo e Carimbó", da Cia de Circo Nós Tantos, será apresentado no sábado, 11, às 10h30, na Igreja Santa Clara, no bairro do Rouxinol, em Castanhal, e às 15h, na Casa de Cultura da Prefeitura de Castanhal.

A montagem "Bruxas da Escócia" será apresentada virtualmente no domingo, 12, às 16h, no canal no youtube da Fundação ArcelorMittal e na página no facebook do Diversão em Cena.

O Itaú Cultural estreia a programação gratuita de teatro Ensaios de Fruição com a abertura dos ensaios on-line do espetáculo “Que os Mortos Enterrem Seus Mortos” com o autor Samir Yazbek, o diretor Marcelo Lazzaratto e as atrizes Helena Ranaldi e Maria Fernanda Cândido, no dia 11 de setembro, às 15h. Na quarta-feira, 22, às 20h, tem leitura na íntegra feita pelas atrizes. Transmissão pela plataforma Zoom e com interpretação de Libras com reserva de ingressos pelo Sympla. Informações no site www.itaucultural.org.br.

Até dia 19 de setembro, será exibida no canal no youtube (www.youtube.com/itaucultural) a peça “Entre Risos”, da Cia. BuBiÔ, FicÔ LÔ! e também “Maré”, o primeiro de dois episódios da Companhia Brasileira de Teatro no podcast Ficções Itaú Cultural. Informações: www.itaucultural.org.br.

O drama “Pão e Circo” estreia virtualmente no Sympla. A temporada vai até 3 de outubro, nos dias: sextas, sábados e domingos, a partir das 18h. Os ingressos estão sendo vendidos no site Sympla, nos valores de R$ 20 e R$ 10.