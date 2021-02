Espetáculo premiado 'Urrou' é apresentado de graça a partir desta quarta, 10

De 10 de fevereiro a 10 de março, às 20h, é apresentado no YouTube o espetáculo “Urrou”, um solo de Dança Contemporânea premiado em todo o país e protagonizado pela experiente Mônica Alvarenga.

“Urrou” também oferece ao público gratuitamente oficinas e encontros que visam o compartilhamento de conhecimentos de técnicas contemporâneas de dança, circulação de um espetáculo, formação de plateias e conexões com mestres da cultura popular brasileira.

Todo o projeto acontecerá virtualmente com links que serão disponibilizados em plataformas como Instagram, Facebook e YouTube. As inscrições para os encontros já estão abertas.

E segue até esta quarta-feira, 10, o “Pausa para Cena – Festival Libras na tela”, nos horários de 12h, 13h, 14h e 15h, com duração de 20 minutos cada pelo Instagram @pauysaparacena e acesso gratuito.

O programa reúne a produção de mulheres, prestigiando talentos fora do “mainstream”, dando visibilidade à criação de artistas negras, trans e coletivos da periferia. As apresentações serão traduzidas para Libras. Participam nomes como Carolina Ferman (novela Deus Salve o Rei) e Verônica Bonfim (Elza – O Musical).

A 6ª Mostra Nacional de Teatro NaLona está com inscrições abertas até o dia 14 de fevereiro. Os interessados devem se inscrever gratuitamente pelo site da mostra (https://www.nalona.com.br). Até o momento, mais de 200 espetáculos nacionais e internacionais já foram inscritos na seleção.

Neste ano, o evento conta com três modalidades: presencial, live (ao vivo pela internet) e gravado. As apresentações ocorrerão de 12 a 27 de março. Serão ao menos 36 espetáculos, sendo 24 selecionados por meio de edital. Para as apresentações pela internet será passado um chapéu virtual, um link para que o público possa colaborar com o cachê e manutenção dos grupos e coletivos teatrais.