Espetáculo 'A Lenda de Tamba-Tajá' é encenado em formato virtual

Nesta quinta, 30, às 20h, a peça “A lenda da Tamba-Tajá” será encenada virtualmente na programação da Casa de Cultura de Canaã dos Carajás. Para assistir, basta ligar ou enviar mensagem para um desses números: (94) 99160-8186 e (94) 99220-3451.

O Festival de Teatro Virtual da Funarte está em exibição para o público adulto e infantil. Os espetáculos de todo o Brasil serão exibidos no canal da Fundação no YouTube, todas as quintas e sextas, sempre às 18h30, até o final de outubro. Na quinta, 30, será exibido “Manual para náufragos”.

O Festival Digital Palco Giratório é realizado a partir desta quinta, 30, até 16 de outubro. Serão 17 apresentações exibidas ao vivo pelo canal no youtube do Sesc Brasil. Além dos espetáculos terão diversas outras atividades on-line.

A peça “Pensão da Cotinha, processo seletivo” será apresentada nos dias 1, 2 e 3 de outubro, às 19h, no Sesc Boulevard (Blvd. Castilhos França, 522/523 - Campina). Os ingressos serão vendidos uma hora antes das apresentações, no valor de R$ 5. Classificação indicativa: 14 anos.

O musical infantil “Gabriel só quer ser ele mesmo”, que reflete a diferença na educação de meninos e meninas, volta ao cartaz no dia 2 e vai até dia 31 de outubro. Horários: sábados e domingos, às 16h. Sessão extra dia 12 de outubro (terça-feira), às 16h. Os ingressos estão sendo vendidos no Sympla.

A 12ª edição da Bienal Sesc de Dança acontece de 2 a 10 de outubro, com programação on-line e gratuita. Programação e informações: https://bienaldedanca.sescsp.org.br/.

O musical “Baile Partimcundum” estreia on-line no sábado, 2. As exibições acontecerão até 28 de novembro, aos sábados e domingos, às 17h, na plataforma Sympla.

A peça “A Vela” estará em cartaz virtual no sábado, 2, às 21h, e domingo, 3, às 18h, com transmissão gratuita pela plataforma Teatro Vivo em Casa. Em seguida, realizará sessões em temporadas on-line, de 8 a 31 de outubro, com ingressos vendidos pelo Eventim.

Até 3 de outubro, será exibida no canal no youtube (www.youtube.com/itaucultural) a peça a produção “Despeça-te, Uma Desmontagem de OraMortem”.

Espetáculo Despeça-te' é atração no site do Itaú Cultural (Maiqui Cordeiro/ Divulgação)

O drama “Pão e Circo” está em exibição no Sympla. A temporada vai até 3 de outubro, nos dias: sextas, sábados e domingos, a partir das 18h. Os ingressos estão sendo vendidos no site Sympla, nos valores de R$ 20 e R$ 10.

O espetáculo “Era Madeia” fará temporada gratuita a partir de segunda, 4, às 18h. As transmissões acontecerão até 18 de outubro, no canal no youtube da Firjan Sesi.

O Festival Funarte de Acessibilidança apresenta novas montagens em sua programação. Na quarta, 6, às 20h, será apresentada a montagem “TransBordar”, do grupo Dança Inclusiva. As apresentações podem ser visualizadas gratuitamente no canal no youtube da Funarte.

O espetáculo “Inferno – Um Interlúdio Expressionista”, da Cia Triptal segue temporada virtual, todos os dias, às 19h30, até dia 8 de outubro. Ingressos estão disponíveis gratuitamente no Sympla.