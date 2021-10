O Festival Digital Palco Giratório é realizado até 16 de outubro. Serão 17 apresentações exibidas ao vivo pelo canal no youtube do Sesc Brasil. Além dos espetáculos terão diversas outras atividades on-line. Nesta terça, 5, às 16h, será apresentado “Macbeth e o reino sombrio – Shakespeare para crianças”, do grupo Coletivo Órbita

O Festival Funarte de Acessibilidança apresenta novas montagens em sua programação. Na quarta, 6, às 20h, será apresentada a montagem “TransBordar”, do grupo Dança Inclusiva. As apresentações podem ser visualizadas gratuitamente no canal no youtube da Funarte.

O grupo Namakaca celebra aniversário com mostra de repertório on-line. Oito espetáculos e atividades artísticas serão exibidos a partir de quinta, 7, até dia 14 de novembro. As peças serão transmitidas no canal no youtube da trupe.

A peça “Pelas mãos de Nazaré” será apresentada na quinta, 7, e sexta, 8, às 19h, no Teatro Waldemar Henrique (Av. Pres. Vargas, 645 - Campina). Ingressos: venda física na Esmalteria Gata Pintada (Shopping Pátio Belém) ou no Sympla.

O Festival de Teatro Virtual da Funarte está em exibição para o público adulto e infantil. Os espetáculos de todo o Brasil serão exibidos no canal da Fundação no YouTube, todas as quintas e sextas, sempre às 18h30, até o final de outubro. Na quinta, 7, será exibido “Habite-me teatro de máscaras, bonecos e dança”.

O espetáculo “Inferno – Um Interlúdio Expressionista”, da Cia Triptal segue temporada virtual, todos os dias, às 19h30, até dia 8 de outubro. Ingressos estão disponíveis gratuitamente no Sympla.

A peça “A Vela” realizará sessões em temporadas on-line, de 8 a 31 de outubro, com ingressos vendidos pelo site Eventim.

O Teatro WeDo! apresenta mostra de teatro on-line para crianças. Serão quatro apresentações a partir de sábado, 9, até 12 de outubro. As transmissões acontecerão sempre às 16h, no site: https://www.teatrowedo.com/.

A 12ª edição da Bienal Sesc de Dança é realizada até 10 de outubro, com programação on-line e gratuita. Programação e informações: https://bienaldedanca.sescsp.org.br/.

No dia 10 de outubro será apresentada a live temática do espetáculo “Trenzinho de Minas”. A transmissão será às 16h no canal no youtube da Fundação ArcelorMittal e na página do facebook do Diversão em Cena.

A peça infantil “Os três mosqueteiros” estreia virtualmente dia 12 de outubro, e após a data serão exibidas duas sessões por dia: às 11h e 16h. As transmissões acontecerão até o final do mês no canal no youtube da Unibes Cultural.

A peça “A culpa é sua!” será apresentada no dia 15 de outubro, no Teatro Waldemar Henrique (Av. Pres. Vargas, 645 - Campina). Professores não pagam ingresso. Valores: Inteira: R$ 10 e meia: R$ 5.

O espetáculo “Era Medeia” fará temporada gratuita às 18h até 18 de outubro, no canal no youtube da Firjan Sesi.

O musical infantil “Gabriel só quer ser ele mesmo”, que reflete a diferença na educação de meninos e meninas, segue em cartaz até dia 31 de outubro. Horários: sábados e domingos, às 16h. Sessão extra dia 12 de outubro (terça-feira), às 16h. Os ingressos estão sendo vendidos no Sympla.

O musical “Baile Partimcundum” segue em cartaz virtual até 28 de novembro, aos sábados e domingos, às 17h, na plataforma Sympla.