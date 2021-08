Últimos dias para conferir o espetáculo virtual 'A leveza está no final'

A peça “A leveza está no final”, do grupo Teatro Geográfico, será apresentada até dia 1º de setembro, através do Zoom. As apresentações são gratuitas, com retirada de ingressos no Sympla. Dias e horários: segundas, terças e quartas, às 20h.

O Festival de Teatro Virtual da Funarte está em exibição para o público adulto e infantil. Os espetáculos de todo o Brasil serão exibidos no canal da Fundação no YouTube (www.youtube.com/funarte), todas as quintas e sextas, sempre às 18h30, até o final de outubro. No dia 2 de setembro, estreia “Maria Firmina dos Reis, uma voz além do tempo”; e dia 3, “Épico – Casa Tomada”.

Até dia 19 de setembro, será exibida no canal no youtube (www.youtube.com/itaucultural) a peça “Entre Risos”, da Cia. BuBiÔ, FicÔ LÔ! No dia 2 de setembro, fica disponível no site: “Maré”, o primeiro de dois episódios da Companhia Brasileira de Teatro no podcast Ficções Itaú Cultural. Informações: www.itaucultural.org.br.

As apresentações da sexta edição do Circos - Festival Internacional Sesc de Circo serão on-line, de seg a sex, às 19h, e no sáb, às 15h, 19h e 21h, no perfil no instagram do Sesc ao vivo e no canal no youtube do Sesc São Paulo. A programação vai até 4 de setembro.

Festival Sesc Circo terá oficinas para crianças e adultos, bate-papos entre profissionais da área, uma exposição de fotos e muito bom humor (Ronald Mendes/ Divulgação)

A companhia paraense Las Cabaças participa da programação virtual do Itaú Cultural no dia 3 de setembro, às 20h, pelo Zoom. Para mais informações e agenda: www.itaucultural.org.br. Os ingressos estão sendo vendidos no Sympla.

A peça digital “Matriarcado-América” apresenta os seus dois episódios até 19 de setembro. No dia 9 de setembro, (quinta-feira a domingo), começam as exibições do episódio ‘A Máquina dos Sonhos’. As transmissões serão sempre às 19h30, no canal no youtube da Estelar de Teatro.

A montagem "Meus Cabelos de Baobá", com textos de Conceição Evaristo é transmitida até 17 de setembro, no Teatro WeDo!, com ingressos vendidos no Sympla, a partir de R$ 10.

O drama “Pão e Circo” estreia virtualmente no Sympla. A temporada vai até 3 de outubro, nos dias: sextas, sábados e domingos, a partir das 18h. Os ingressos estão sendo vendidos no site Sympla, nos valores de R$ 20 e R$ 10.

Espetáculo Pão e Circo ganha edição virtual (Beto Roma/ Divulgação)

A obra “Helena Blavatsky, a voz do silêncio" segue sua nova temporada virtual até 28 de setembro. Os ingressos são a partir de R$ 30 e são vendidos no Sympla (https://www.sympla.com.br/produtor/helenablavatskyavozdosilencio).