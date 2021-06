Espetáculo do Tocantins abre programação do Festival Funarte Acessibilidança

A Fundação Nacional de Artes (Funarte) lança, no dia 16 de junho, quarta-feira, às 20h, on-line, a edição de estreia do Festival Funarte Acessibilidança. Companhias de dança da Região Norte serão as primeiras a mostrar o talento e a diversidade local por meio de espetáculos premiados, em vídeos com audiodescrição e Libras. A agenda do Festival começa no dia 16 de junho, com Lua de Mel, da Cia. Lamira Artes Cênicas, de Tocantins. Já o Grupo de Dança Reconstruindo o Quilombo, de Rondônia, apresenta Maculelê: Reconstruindo o Quilombo, no dia 23 de junho. Para encerrar a agenda do mês de junho, no dia 30, o Corpo de Dança do Amazonas apresenta o espetáculo Solatium. Os espetáculos serão exibidos no canal da Fundação no YouTube.

Nanna Falcão estreia o espetáculo "As histórias que o meu guarda-roupa guarda". A peça contemplada pela Lei Aldir Blanc narra a evolução da roupa e a importância da mão-de-obra feminina na confecção. A temporada segue até 17 de junho, com transmissões ao vivo, sempre às 19h, pelo Instagram @guardo.historias.e.roupas.

Já está disponível para visualização, até 19 de junho, o espetáculo “Histórias da Floresta”, sobre as queimadas e personagens folclóricos, como o Curupira. A peça idealizada pela contadora de histórias Isis Madi e pela artista Clara de Cápua fica em cartaz no site e no YouTube do Itaú Cultural com recursos de acessibilidade em Libras e áudio-descrição, até 19 de junho.

O Coletivo Cultural Achados e Perdidos, idealizado pelo artista paraense Igor Moura, apresenta seu primeiro espetáculo inédito, intitulado “Lírio e o Andarilho”. A montagem conta uma história muito conhecida no país: uma família que tem, no dia a dia, o reflexo das limitações de uma cultura patriarcal. A apresentação será dia 19 de junho, às 19h, pelo perfil @ccdiversidade.

A 1ª Mostra Teatro On-Line APTI apresenta mais de 20 espetáculos. O objetivo é arrecadar dinheiro para o Fundo Marlene Colé, que auxilia artistas cênicos impossibilitados de trabalhar devido à pandemia.Serão disponibilizadas duas peças on demand por semana, ou seja, o público tem 48h para assistir os espetáculos que ficarão disponíveis entre sábado e domingo, até 1 de agosto. O internauta quanto quer pagar pelo ingresso: R$ 25, R$ 50 ou R$ 100. Ingressos à venda no site www.apti.org.br/mostra-de-teatro. Informações em no site www.apti.org.br e Instagram @apti_sp. Os próximos espetáculos que serão apresentados são: Voar é O Que Me Põe em Pé, com Olivia Araujo, e Alice, Retrato De Mulher Que Cozinha Ao Fundo, com Nicole Cordery, nos dias 19 e 20 de junho; Maternagem, com Amanda Acosta, e Lady M, com Daniel Infantini, nos dias 26 e 27 de junho.

A 22ª edição do festival Porto Verão Alegre é realizada até 22 de junho. A venda de ingressos para os 25 espetáculos acontece pelo site https://www.portoveraoalegre.com.br. Nesta semana a programação terá os espetáculos 'Que Raio de Professora Sou Eu?', 'Rainhas da Noite', 'Goela abaixo ou Por que tu não bebes?', 'Os Males do Fumo', 'Alta terapia – a comédia da felicidade', 'Stand up Bagual do Gaudêncio' e 'Curiosa Mente'.

Inez Viana e Denise Stutz estrelam 'Partida' (Clara Trevia/ Divulgação)

A atriz Suely Franco apresenta o monólogo com texto inspirado no conto "Vesperal com chuva", de Lúcia Benedetti. Os ingressos custam a partir de R$ 20 via Sympla. O espetáculo é exibido “on demand”, ou seja, a partir da hora da compra do ingresso, o link é liberado por 48h. E dentro deste período você pode assistir quantas vezes quiser. “Vesperal com Chuva” fica em cartaz até 22 de julho.