Grupo 'Divinadança' apresenta o espetáculo virtual 'Chorus 6' nesta quinta

O #EmCasaComSesc segue de espetáculos ao vivo na internet. As transmissões ocorrem sempre às 19h, no Instagram Sesc Ao Vivo e no YouTube Sesc São Paulo. Na quinta-feira, 20, diretamente do Sesc Vila Mariana, a programação de dança recebe o Grupo Divinadança, dirigido por Andrea Pivatto, com "Chorus 6". No domingo (23/05), direto de Gravatá (PE), a atriz e autora Olga Ferrario, do coletivo Cineteatro Gambiarra, encena o solo "Avós".

Em comemoração ao Dia Internacional da Dança, o Grupo Corpo promove aulas virtuais abertas ao público, com transmissão pelo YouTube às sextas-feiras do mês de maio (dias 21 e 28), às 19h30. Os participantes serão orientados em exercícios de alongamento, flexibilidade e pequenas sequências coreográficas, com o objetivo de levar descompressão e leveza aos participantes. As aulas podem ser acessadas no link.

A programação do Crianças #EmCasaComSesc segue com apresentações diversificadas. As transmissões permanecem no Instagram Sesc Ao Vivo e no YouTube Sesc São Paulo. Neste sábado (22/05), às 15h, direto do Sesc Santo Amaro, a Cia. Variante apresenta o espetáculo "A Cruzada dos Corações Puros (ou Quem Inventou a Guerra?)", com direção de Danilo Mora e dramaturgia de Tati Takiyama. Inspirada no poema "A Cruzada das Crianças", de Bertolt Brecht (1898-1956), que conta a história de crianças em situação de guerra, a peça faz um paralelo com a guerra da Síria, a Segunda Guerra Mundial e as guerras diárias do nosso país.

O Palco Virtual para Crianças disponibiliza para visualização no site e no YouTube do Itaú Cultural e o espetáculo O dia em que minha vida mudou por causa de um chocolate comprado nas Ilhas Maldivas, que ficará em cartaz até o dia 29 de maio.

Destacada entre as melhores de 2020 pelo jornal O Globo e pelo portal Observatório do Teatro, e indicada ao Prêmio Arcanjo de Cultura, a peça "O Pior de Mim" é um trabalho em que Maitê Proença parte de sua história pessoal para falar de todas as histórias, convidando o público a uma reflexão sobre questões e sentimentos universais. A peça fica em cartaz até 30 de maio, em formato on demand, pela plataforma Sympla. Ingresso de R$ 10 a R$ 200 (ingresso para apoio).

O espetáculo “O Homem do Besouro”, de Matéi Visniec, entra em temporada virtual e gratuita até o próximo dia 31 de maio, com transmissão pelo canal do Grupo Lunar de Teatro no Youtube. O texto trata da relação de um homem e um besouro no confinamento de seu apartamento, onde enfrenta incertezas, medos e ausência de afetos. A direção é de Suzana Muniz e a direção musical de Mau Machado.

Com narração da atriz Marisa Orth, o Theatro Municipal de São Paulo estreia novo tour virtual pelo complexo cultural que em 2021 faz aniversário de 110 anos. A visita em 360º pode ser feita no site da instituição, é gratuita, e permite aos visitantes percorrer por todos os espaços do Theatro. Informações: theatromunicipal.org.br.

A 1ª Mostra Teatro On-Line APTI apresenta mais de 20 espetáculos. O objetivo é arrecadar dinheiro para o Fundo Marlene Colé, que auxilia artistas cênicos impossibilitados de trabalhar devido à pandemia. “Galileu e Eu - A Arte da Dúvida” com Denise Fraga, “A Árvore” com Alessandra Negrini, “Pós-F” com Maria Ribeiro, “Madame Blavatsky” com Mel Lisboa, “Pessoa” com Elias Andreato e o musical “Meu Amigo Charlie Brown” são algumas das peças da mostra, que segue até 1º agosto. Serão disponibilizadas duas peças on demand por semana, ou seja, o público tem 48h para assistir os espetáculos que ficarão disponíveis entre sábado e domingo. O internauta quanto quer pagar pelo ingresso: R$25, R$50 ou R$100. Ingressos à venda no site www.apti.org.br/mostra-de-teatro. Informações em no site www.apti.org.br e Instagram @apti_sp.