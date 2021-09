Espetáculo 'Despeça-te, Uma Desmontagem de OraMortem' é apresentdo no site do Itaú Cultural

O grupo de teatro Coxia fará uma live com o espetáculo “O aniversário do palhaço”, nesta segunda, 13. A transmissão será às 19h30, no perfil no facebook Adryelle Oliveira.

Até dia 19 de setembro, será exibida no canal no youtube (www.youtube.com/itaucultural) a peça “Entre Risos”, da Cia. BuBiÔ, FicÔ LÔ! Também está disponível no site: “Luto”, o segundo episódio da Companhia Brasileira de Teatro no podcast Ficções Itaú Cultural. Informações: www.itaucultural.org.br. A partir desta segunda, 13, ficará disponível também a produção “Despeça-te, Uma Desmontagem de OraMortem”, até dia 3 de outubro.

A obra “Vic Triunfo” será apresentada até 28 de outubro, todas as quintas-feiras, às 20h, pela plataforma Zoom. Os ingressos podem ser retirados no Sympla. Informações: @vic.triunfo.apeca no instagram.

A montagem "Meus Cabelos de Baobá", com textos de Conceição Evaristo é transmitida até 17 de setembro, no Teatro WeDo!, com ingressos vendidos no Sympla, a partir de R$ 10.

A peça digital “Matriarcado-América” apresenta os seus dois episódios até 19 de setembro. De quinta-feira a domingo serão realizadas as exibições do episódio ‘A Máquina dos Sonhos’. As transmissões serão sempre às 19h30, no canal no youtube da Estelar de Teatro.

O Itaú Cultural estreia a programação gratuita de teatro Ensaios de Fruição com a abertura dos ensaios on-line do espetáculo “Que os Mortos Enterrem Seus Mortos” com o autor Samir Yazbek, o diretor Marcelo Lazzaratto e as atrizes Helena Ranaldi e Maria Fernanda Cândido. Na quarta-feira, 22, às 20h, tem leitura na íntegra feita pelas atrizes. Transmissão pela plataforma Zoom e com interpretação de Libras com reserva de ingressos pelo Sympla. Informações no site www.itaucultural.org.br.

A peça “Napoleão” está sendo exibida na programação do Itaú Cultural. A transmissão será no canal no youtube do Itaú e no site (www.itaucultural.org.br). A peça ficará disponível até dia 26 deste mês.

O monólogo virtual “Helena Blavatsky, a voz do silêncio” é apresentado às 19h30 até 28 de setembro. Os ingressos estão sendo vendidos no Sympla.

O drama “Pão e Circo” estreia virtualmente no Sympla. A temporada vai até 3 de outubro, nos dias: sextas, sábados e domingos, a partir das 18h. Os ingressos estão sendo vendidos no site Sympla, nos valores de R$ 20 e R$ 10.