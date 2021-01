Espetáculo de Dança 'Por Ti Portinari' é atração gratuita na web

O espetáculo Por Ti Portinari, que faz homenagem ao mestre da pintura, é apresentado pela Cia. Druw, nos dias 29 de janeiro e 1, 2 e 3 de fevereiro, às 12h e 18h e nos dias 30 e 31, às 12h, 16h e 18h. Acesso gratuito em youtube com/ciadruw.

O Festival “Coro na Quarentena” é realizado a partir desta sexta-feira, 29 até o dia 31, pelo Instagram: @coro.naquarentena. Serão 42 lives, em forma de viradão: teatro, dança, audiovisual, literatura, performance. Participam nomes como a atriz Mel Lisboa e Gizele Martins (Complexo da Maré), entre outros. outros. Cada espectador escolhe com quanto quer contribuir, com valores entre R$ 10 e R$ 200 pelo site do Sympla.

O espetáculo AKA, propõe uma travessia pela obra de Tomie Ohtake, estrelado pela performer Emilie Sugai. Tendo como referência a dança butô - expressão surgida no Japão nos anos 1950 -, o espetáculo é dividido em quatro "estações", ligadas às diferentes linguagens trabalhadas pela artista: esboços, gravura, pintura e escultura. Apresentações às sextas e sábado, às 20h e domingo, 31, às 17h, até o dia 7 de fevereiro. Acesso gratuito pelo sympla.com.br/aka.

Assista abaixo!

Na Mostra de Repertório On-line do Grupo TAPA no Teatro Aliança Francesa, no sábado, dia 30 de janeiro, às 19h, o grupo se reencontra com um dos seus dramaturgos mais parceiros e recorrentes: Arthur Schnitzler (1862 -1931). A peça escolhida é “Despedida de Solteiro”, com Antoniela Canto, Adriano Bedin, Ariel Cannal e Bruno Barchesi. A direção é de Eduardo Tolentino de Araujo.