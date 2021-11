Cia. de Teatro Madalenas realiza programação especial com diálogos e espetáculos

O monólogo “Cartas da Prisão”, que apresenta a história de amor, via correspondência, entre uma mulher de 42 anos e um assassino em série que está preso, é apresentado on-line às segundas, terças e quartas, às 20h, no youtube do Projeto À Meia Luz.

O espetáculo de dança contemporânea “E se…”, que trata sobre violência contra a mulher, será apresentado virtualmente nos dias 18 e 21, 25 e 28 de novembro (quintas e sextas, às 19h, aos sábados, às 17h, e domingos, às 18h). Ingressos gratuitos disponíveis no Sympla.

A Funarte lança uma nova série de vídeos intitulada como “Encontros Funarte Acessibilidança”. As transmissões são exibidas às 19h, no youtube da Funarte. Na sexta-feira, 19, a programação apresenta o 2º encontro da região Nordeste.

O grupo Tapa estreia novo festival on-line “Sempre aos Domingos” até 19 de dezembro, sempre aos domingos, às 19h. Venda de ingressos no Sympla.

Até sábado, 20, a Cia de Teatro Madalenas realizará uma programação especial. Diálogos teatrais e apresentações de espetáculos do repertório da companhia vão ser exibidas no youtube das Madalenas, sempre às 20h. Na programação haverá, nesta quarta, 17, será apresentado o espetáculo 'Marahu', na quinta, 18, 'Corpo Santo'; no dia 19, 'Fashion Fake' e no dia 20, o debate 'Teatro e (RE) existência na Amazônia', com mediação de Adriana Cruz - In Bust Teatro com Bonecos (Pará)e convidados Chicão Santos - Grupo O Imaginário (Rondônia), Paulo Alfaia - Grupo InClassificáveis de Teatro (Amapá), Ana Oliveira - idealizadora do PAN (Amazonas) e Marta Ferreira - Cia de Teatro Madalenas (Pará).

A peça “Cartas Libanesas – A Imigração na Formação do Brasil” ganha nova temporada on-line. As apresentações vão ser transmitidas até 21 de novembro. Venda de ingressos no Sympla.

A peça “Gaivota de Tchekhov”, da Cia. BR 116, estreia gratuitamente no site da trupe (www.ciabr116.com). A temporada segue até 21 de novembro, de quarta a domingo, às 20h, com sessões no sábado e domingo, às 15h.

A cantora Lady Gaga será tema de espetáculo de dança apresentado nos dias 23 e 24 de novembro no Teatro do Sesi (Marco, Belém - PA, 68447-000). A performance “House of Gaga” será apresentada às 20h. Venda de ingressos: bilheteria do Teatro do Sesi ou pelo site www.sesipa.org.br (R$ 30).

A temporada gratuita do projeto “De 5 a 10”, de Ana Beatriz Nogueira, que exibe uma série de apresentações teatrais/musicais de diversos artistas como Andrea Beltrão, Eduardo Moscovis, Zélia Ducan, entre outros. A programação segue todos os sábados, às 21h, até 27 de novembro. Reserva de ingressos: www.sympla.com.br/teatrocombolso.

A peça “Dogville” ganha nova montagem virtual com temporada de sexta-feira a domingo, às 20h, até 28 de novembro. Venda de ingressos: Sympla.

O musical “Baile Partimcundum” será apresentado até 28 de novembro, aos sábados e domingos, às 17h, na plataforma Sympla.