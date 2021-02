Espetáculo 'Bull' de Neil Bartlet, estreia temporada virtual no teatro Aliança Francesa

O Teatro Aliança Francesa mantém a programação teatral com temporada virtual de dois espetáculos com dramaturgia inglesa. In Extremis, de Neil Bartlet, faz sessões até 10 de março, às terças e quartas, às 19h; e Bull, de Mike Bartlett, vai de 26 de fevereiro a 13 de março, sextas e sábados às 19h. Ambas serão transmitidas pela plataforma ZOOM. Ingressos e Transmissão: https://www.sympla.com.br/contornoproducoes.

O Festival Joana Getúlio, promove três ações: entrevista com a drag queen Rita Von Hunty, às 20h, no dia 26 de fevereiro; papos e performances com artistas convidados: Luís Lobianco, Éber Inácio, Palloma Maremoto e Karoline Absinto, às 19h, no dia 27, e transmissão on-line do espetáculo musical “Joana Getúlio – uma banda de banheiro”, às 20h, pelo YouTube, no dia 6 de março. Toda a programação do festival estará disponível gratuitamente no canal Joana Getúlio no Youtube e no Instagram (joanagetulio). Na apresentação do show online e ao vivo, haverá tradução e interpretação em libras, garantindo a acessibilidade de pessoas com deficiência auditiva.

Embalado por clássicos do cancioneiro brega, o espetáculo O Meu Sangue Ferve Por Você faz temporada on-line, de 26 de fevereiro a 21 de março, com sessões gratuitas de sexta a domingo, às 20h. A comédia conta a história de um quadrilátero amoroso que vive intensamente as alegrias e as dores do amor. Será exibida uma gravação do espetáculo feita no teatro, com opção de assistir também com audiodescrição e intérprete de libras. Ingressos gratuitos, com retirada pelo Sympla. A programação terá também live, no dia 18/03, às 20h no Instagram @omeusangueferveporvocee; masterclass: “A atriz e o humor”, com Ana Baird (80 vagas): dia 28/03, 15h às 17h. Inscrições pelo link.

O Grupo de Teatro Palha estreia, no próximo sábado (27), às 20 horas, em live no Facebook do grupo o espetáculo “Guiomar”, um solo da atriz Luana Oliveira com direção de Paulo Santana, no facebook.com/fumoartistico.

Nos dias 27 e 28/02, dentro da programação do Palco Virtual, o Núcleo de Artes Cênicas do Itaú Cultural apresenta, às 15h, via Zoom, a peça teatral A criança mais velha do mundo, interpretada pela Banda Mirim. Os ingressos podem ser reservados através da plataforma Sympla.

O Parque Shopping realiza o concurso virtual de fantasias para crianças. Até 28 de fevereiro, os pais poderão postar as fotos de seus filhos de até 10 anos no Instagram do shoppig, e as publicações serão analisadas por uma comissão. Os três primeiros lugares receberão prêmios em compras, em lojas selecionadas.

O Itaú Cultural segue com homenagem a um dos principais nomes do teatro no Brasil. Intitulada Antônio Abujamra – A Voz do Provocador, a programação segue até 28 deste mês e leva virtualmente ao público – em conversas, encenações inéditas e música – a trajetória de Antônio Abujamra (1932-2015), ator e diretor. A programação acontece pela plataforma Zoom e os ingressos podem ser reservados via Sympla. Mais informações no site: www.itaucultural.org.br.

De 28 de fevereiro a 28 de março acontece a apresentação do espetáculo “Chão de Memórias”, da Cia O Clã da Dança no YouTube. Formado por cinco mulheres, o grupo reverencia mestres e mestras da cultura popular brasileira abordando festejos populares e cortejos peregrinos em estradas de terra. Classificação: Livre. Duração: 35 minutos.

Quatro atores em isolamento social decidiram fazer um intercâmbio artístico para a criação de um espetáculo virtual. “Em Análise” faz temporada on-line de 1 a 16 de março. As sessões, sempre às 20h, acontecem às segundas e terças-feiras pelo YouTube. Lucas Sancho e Marisa Bezerra, Elisa Porto e Ricardo Tabosa uniram-se à equipe o dramaturgo paulistano Bruno Sperança e a cantora e compositora baiana Josyara, responsável pela trilha sonora. A sessão do dia 15 de março contará com interpretação em libras. Transmissão gratuita pelo link.

"Das Ruas, um Orfeu de Mochila - o Musical" terá apresentações no formato digital nos dias 1 e 2, 8 e 9, 15 e 16 de março, segundas e terças, às 20 horas, com ingresso gratuito. A encenação acontece ao vivo com atores e banda no palco do Viga Espaço Cênico. As transmissões serão pelo Youtube e redes sociais do grupo, de graça.