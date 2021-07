Espetáculo solo 'Nefelibato' abre nova temporada nesta quarta

Espetáculo “Nefelibato", comemora cinco anos em cartaz e traz nova temporada a partir de 7 de julho. A peça, estrelada pelo ator Luiz Machado, narra a vida de um homem que vai morar na rua após os efeitos da crise econômica dos anos 90. A peça será apresentada no teatro PetraGold, no Rio de Janeiro, e será transmitida virtualmente, com ingressos através do Sympla.

A Federação Estadual de Teatro promove o 32º Festival Estadual de Teatro, em formato virtual, com um total de 20 espetáculos apresentados ao longo do mês de julho. A programação vai de 8 a 26 de julho, e terá transmissão pelo perfil de Fernando Rassy no Facebook. São espetáculos infantis, adultos e juvenis, de todas as regiões do Pará. As apresentações serão transmitidas sempre às 19h.

O espetáculo “Balada da Virgem - Em Nome de Deus” ganha uma nova montagem on-line, que estreia no dia 9 de julho, às 20h, pelo YouTube da Cia Carne Agonizante. As apresentações seguem ao longo de todos os finais de semana de julho, no mesmo horário. A transmissão é gratuita e transmitida ao vivo direto do Espaço Kasulo.

No próximo dia 10 de julho, às 17h, haverá apresentações de curtas paraenses no projeto Preamar de Verão, que acontece todos os finais de semana de julho, e é uma parceria do Governo do Estado com a Secretaria de Estado e Cultura. As apresentações serão transmitidas ao vivo, pelo canal no youtube do Governo do Estado, direto do Teatro Estação Gasômetro. Para assistir presencialmente, serão distribuídos até 200 ingressos na bilheteria do Gasômetro, uma hora antes do início dos espetáculos.

A 1ª Mostra Teatro On-Line APTI apresenta mais de 20 espetáculos. O objetivo é arrecadar dinheiro para o Fundo Marlene Colé, que auxilia artistas cênicos impossibilitados de trabalhar devido à pandemia.Serão disponibilizadas duas peças on demand por semana, ou seja, o público tem 48h para assistir os espetáculos que ficarão disponíveis entre sábado e domingo, até 1 de agosto. O internauta quanto quer pagar pelo ingresso: R$ 25, R$ 50 ou R$ 100. Ingressos à venda no site www.apti.org.br/mostra-de-teatro. Informações em no site www.apti.org.br e Instagram @apti_sp. Os espetáculos do mês de julho são: Pessoa, com Elias Andreato, e A Última Dança, com Natalia Gonsales, nos dias 10 e 11 de julho; Teresa D’Ávila, com Ana Cecília Costa, e Amanhã Eu Vou, com Lilan Blanc e Tuna Dwek, dias 17 e 18 de julho; Carmen, com Natalia Gonsales, Flavio Tolezani e Vitor Vieira e Crioulos, com sete artistas no elenco, nos dias 24 e 25 de julho; Madame Blavatsky, com Mel Lisboa e Meu Amigo Charlie Brown, o Musical, com Tiago Abravanel e grande elenco, nos dias 31 de julho e 1º de agosto.

O espetáculo ‘Elza’ ganha uma temporada virtual e dá origem a um show inédito, com as atrizes-cantoras do elenco da peça e as participações especiais do cantor Caio Prado e da musicista Maíra Freitas. ‘Elzas’ terá transmissão até 18 de julho, com a gravação do espetáculo original. A apresentação é gratuita, mas o público poderá contribuir com a produção através da compra do ingresso no link do Sympla.

A atriz Suely Franco apresenta o monólogo com texto inspirado no conto "Vesperal com chuva", de Lúcia Benedetti. Os ingressos custam a partir de R$ 20 via Sympla. O espetáculo é exibido “on demand”, ou seja, a partir da hora da compra do ingresso, o link é liberado por 48h. E dentro deste período você pode assistir quantas vezes quiser. “Vesperal com Chuva” fica em cartaz até 22 de julho.

Até o dia 6 de agosto, a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás realiza uma oficina virtual de teatro gratuita. A oficina será composta por cinco módulos introdutórios da arte e as inscrições serão realizadas através dos números (94) 99160-8186 e (94) 99220-3451. Os participantes receberão certificado ao final da oficina. As vagas são limitadas.