Atriz Fabiana Guglia estrela novo espetáculo de Gerald Thomas

A II Mostra de Teatro Nilza Maria apresenta espetáculos até dia 26 de setembro. A programação será totalmente on-line, transmitida no canal no youtube da Secult Pará. Nesta segunda, 20, será apresentado "Ama Zonas".

O Itaú Cultural realiza a programação gratuita de teatro Ensaios de Fruição. Na quarta, 22, às 20h, tem leitura na íntegra da peça “Que os mortos enterrem seus mortos” feita pelas atrizes que atuaram. Transmissão pela plataforma Zoom e com interpretação de Libras com reserva de ingressos pelo Sympla. Informações no site www.itaucultural.org.br.

A peça “G.A.L.A.”, de Gerald Thomas, estreia na quarta, 22, às 21h, no canal no youtube do Sesc Avenida Paulista. Classificação indicativa: 16 anos.

O diretor teatral Gerald Thomas apresenta novo espetáculo (Adriane Gomes)

O Festival de Teatro Virtual da Funarte está em exibição para o público adulto e infantil. Os espetáculos de todo o Brasil serão exibidos no canal da Fundação no YouTube (www.youtube.com/funarte), todas as quintas e sextas, sempre às 18h30, até o final de outubro. Na quinta, 23, será exibido “Vestido Queimado”.

O espetáculo “Cura”, da Cia. de Dança Deborah Colker, fará estreia em live no Globoplay, dia 25 de setembro, às 20h.

A peça “Napoleão” está sendo exibida on-line no site e canal no youtube do Itaú Cultural. A obra ficará disponível até dia 26 de setembro.

Espetáculo 'Vic Triunfo' abre temporada virtual (Felipe Portella/ Divulgação)

A obra “Vic Triunfo” será apresentada até 28 de outubro, todas as quintas-feiras, às 20h, pela plataforma Zoom. Os ingressos podem ser retirados no Sympla. Informações: @vic.triunfo.apeca no instagram.

O Festival Digital Palco Giratório acontece a partir do dia 30 deste mês até 16 de outubro. Serão 17 apresentações exibidas ao vivo pelo canal no youtube do Sesc Brasil. Além dos espetáculos terão diversas outras atividades on-line.

A peça “Pensão da Cotinha, processo seletivo” será apresentada nos dias 1, 2 e 3 de outubro, às 19h, no Sesc Boulevard (Blvd. Castilhos França, 522/523 - Campina). Os ingressos serão vendidos uma hora antes das apresentações, no valor de R$ 5. Classificação indicativa: 14 anos.

Espetáculo 'Pensão da Cotinha' volta aos palcos (Grupo Experiência/Divulgação)