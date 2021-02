Diretor Gerald Thomas abre a programação do Niterói em Cena

De 18 a 24/02, será realizada a mostra internacional do 13º Niterói em Cena, que a vai reunir 16 espetáculos adultos e infantis de sete países, em sessões virtuais, oficinas e debates. A abertura será com o diretor Gerald Thomas, nesta quinta-feira, 18, às 20h. Toda a programação é gratuita.

A Mostra Teatro em Casa vai reunir 12 espetáculos ao vivo ou gravados que poderão ser vistos pelo Zoom ou pelo canal do Youtube do Festival. Entre as atrações, estão as peças Kate’s Tales (Itália), Kolofu (Nigéria) e Todos os Sonhos do Mundo (São Paulo). Para assistir às montagens no Zoom, o espectador deve retirar os ingressos no site www.niteroiemcena.com.br. Depois das apresentações, haverá 30 minutos de debate com a equipe criativa dos espetáculos.

A performance audiovisual “Morra, Amor”, adaptação do livro homônimo da escritora argentina Ariana Harwicz, será apresentada pela atriz Camila Nhary (de “Tom na Fazenda”) ao vivo pelo Instagram (@morraamor) e YouTube nesta quinta-feira, 18, às 21h. A direção é de Karine Teles e de José Eduardo Limongi.

O espetáculo, gratuito, será reprisado nos dias 19, 20 e 21, no mesmo horário. No dia 20, às 19h30, haverá uma live bate-papo com a atriz Camila Nhary e diretora Karine Teles pelas redes sociais, com participação do público. A última apresentação, no dia 21, será legendada para ser acessível a pessoas com deficiência auditiva.

O Itaú Cultural abre suas atividades cênicas de 2021 com uma homenagem a um dos principais nomes do teatro no Brasil. Intitulada Antônio Abujamra – A Voz do Provocador, a programação acontece de 18 a 21 e de 25 a 28 deste mês (sempre de quinta-feira a domingo) e leva virtualmente ao público – em conversas, encenações inéditas e música – a trajetória de Antônio Abujamra (1932-2015), ator e diretor. A programação acontece pela plataforma Zoom e os ingressos podem ser reservados via Sympla. Para mais informações, basta acessar o site www.itaucultural.org.br.

O Museu Catavento, de São Paulo, traz em sua programação cultural virtual o espetáculo "Por um futuro sustentável", do Ciência Divertida, no dia 20 de fevereiro (sáb), às 15h no Facebook (@cataventocultural) da instituição. Durante a peça, um cientista perdido no espaço volta do futuro para prevenir a humanidade sobre os problemas que ele viu, caso as pessoas não mudem os hábitos de consumo na atualidade, pela falta de conscientização ambiental.

O Parque Shopping realiza o concurso virtual de fantasias para crianças. Até 28 de fevereiro, os pais poderão postar as fotos de seus filhos de até 10 anos no Instagram do shoppig, e as publicações serão analisadas por uma comissão. Os três primeiros lugares receberão prêmios em compras, em lojas selecionadas.

Até o dia 10 de março, às 20h, acontece no YouTube a apresentação do espetáculo “Urrou”, um solo de Dança Contemporânea premiado em todo o país e protagonizado pela experiente Mônica Alvarenga. “Urrou” também oferece ao público gratuitamente oficinas e encontros que visam o compartilhamento de conhecimentos de técnicas contemporâneas de dança, circulação de um espetáculo, formação de plateias e conexões com mestres da cultura popular brasileira. Todo o projeto acontecerá virtualmente com links que serão disponibilizados em plataformas como Instagram, Facebook e YouTube.