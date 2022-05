Shows, espetáculos e arrastão, veja o que tem em Belém neste final de semana

Belém terá uma diversidade de eventos para este final de semana. Para quem gosta de algo mais tranquilo, de balada ou aprendizado, a agenda é vasta.

O parisiense Paul Cabannes, conhecido do YouTube, fará hoje, 07, a apresentação do seu espetáculo #PARISILEIRO, no Teatro do Sesi (Av. Alm. Barroso, 2540 – Marco). Comediante de stand-up e com influência nas mídias sociais, ele ganhou destaque aos postar esquetes de comédia no canal Paul Cabannes, no YouTube e no TikTok.

Com mais de 73 milhões de visualizações no YouTube, Paul Cabannes compartilha de forma bem humorada suas curiosas observações sobre as diferenças culturais e de comportamento entre brasileiros e franceses. O seu show também é baseado nessa vivência.

Sucessos de samba-rock, MPB e reggae farão parte da festa “Vumbora”, com a Banda do Bloco e Reggaetown . O evento será realizado hoje, 07, na Cervejaria Flor de Lúpulo (travessa Wandenkolk, 690), a partir das 16h.

Com um repertório cheio de Novos Baianos, Silva, Academia da Berlinda e Gilsons. A Banda do Bloco, promete colocar a “energia do público nas alturas”, segundo o vocalista Ruann Lins.

Com releituras de canções conhecidas nacionalmente, o cantor antecipa que a expectativa é de troca com o público. “Podem esperar uma apresentação que os façam cantar junto com a gente. Será um show feito por todos”, finaliza.

A banda Reggaetown levará um repertório com músicas autorais, além de versões de clássicos cantados por: Bob Marley, Elis Regina, Belchior e outros. De acordo com Babau Habib, baterista da Reggaetown, o reconhecimento do público “abre portas para que novos artistas se sintam estimulados a criarem projetos únicos e acreditarem que é possível fazer música de qualidade no Pará”.

No domingo, 08, Dia das Mães, o Arraial do Pavulagem dará início as oficinas do Arrastão do Pavulagem e terá Roda de Boi, na sede do Arraial do Pavulagem (Boulevard Castilhos França, 738 – Campina). Neste dia, de 10h a 13h, quem se inscreveu para as oficinas de Dança, Perna de Pau e Percussão terão seu primeiro contato com o Arraial do Pavulagem. Antes das atividades, mães e filhos contam suas histórias e vivências de Pavulagem.

Quem perder este primeiro momento, pode comparecer no próximo dia 09, segundo dia de oficina, para realizar as inscrições.

Em paralelo aos aprendizados, o Instituto Arraial do Pavulagem irá promover a primeira Roda de Boi de 2022, com apresentação da banda e dança dos bois. Um momento importante na programação e que também reforça a chegada dos arrastões.