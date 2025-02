Sexta-feira (07) em Belém tem samba, balada e lançamentos musicais; veja a agenda

A sexta-feira (7) promete uma programação diversificada em Belém, com opções que vão do samba ao rock psicodélico, passando por lançamentos musicais, festas e aparelhagens.

O cantor e compositor Ronaldo Silva comemora seu aniversário com o show No Balanço da Canoa, na Casa do Gilson, localizada na Tv. Padre Eutíquio, 3172, no bairro da Condor. Além da celebração, o evento marca o lançamento de seu quinto álbum solo, O Tambor Ilumina, e a exibição de um documentário sobre sua trajetória. Cofundador do Arraial do Pavulagem, Ronaldo tem mais de 37 anos de carreira e é um dos grandes nomes da cultura paraense.

Na Praça Visconde do Rio Branco, no bairro da Campina, a partir das 20h, o Samba Batuque Feira do Açaí traz uma programação especial que promete animar o público. O evento contará com a apresentação do grupo Samba Fé no Batuque e participações de Marta Mariana, Adriana Souza e Xirleytão, além dos DJs Jack Sainha, Kelvin Monteiro e Márcio Lins. Criado em 2020, o projeto busca valorizar a cultura negra e o samba em espaços históricos da cidade.

Os amantes da balada terão diversas opções nesta sexta. A festa Mete Marcha acontece no Baron Club, na Avenida Nazaré, a partir das 22h, com os DJs Tucco, Nexx e Paula no comando da pista. Na Move Club, na Tv. Almirante Wandenkolk, acontece a Noche Latina, com os DJs Ursula, Sardz, Emilly e R Vaz. Já no Castanho Club, na Av. Conselheiro Furtado, o Baile Funk reúne Cyber ​​Funk, Misha, Thiago Moura e Nexx.

Para quem prefere balada com sertanejo, o Vitrine Lounge, na Tv. Quintino Bocaiúva, apresenta a festa Deu Rock na Vaquejada, com Thiago Costa, Dieguinho, Betto & Naldo e Hiroshi. No Emporium Belém, na Rua Bernal do Couto, os cantores Luann Kássio e Nelsinho Rodrigues, além do DJ Loknez, comandam a festa Égua da Sexta.

Os fãs de aparelhagem também terão grandes festas nesta sexta. O Carabao agita o Furioso da Casinha, no Exclusive Club, na Tv. Piedade. Já a aparelhagem SuperPop é atração principal do Cabana Clube, na Vila dos Cabanos, ao lado do DJ Allan Breno, Lorrane, DJ Gustavo, Bill Barcarenense e DJ Marcos Paulo.

Na Casa Apoena, no bairro da Cidade Velha, a cantora Matemba apresenta o Matemba Concert, um espetáculo que une música e protagonismo feminino. O evento, com entrada solidária de 1kg de alimento, será a audição oficial do EP Barona, que traz cinco faixas inéditas e participações especiais das cantoras Drin e MC Íra. O trabalho mescla sonoridades africanas e brasileiras, combinando batuques e tambores tradicionais com batidas do funk.

Quem estiver em Bragança também terá uma programação especial. O cantor Allex Ribeiro estreia seu novo show, Allex no País das Maravilhas, no teatro do Liceu da Música, às 21h. A apresentação traz canções inéditas e parcerias com artistas como Zeca Baleiro e Zé Geraldo, além de releituras de músicas já conhecidas pelo público. “Descobri muitas canções minhas com uma pegada psicodélica e resolvi montar um show com elas. Esse projeto deve mudar um álbum futuramente”, explica Allex.