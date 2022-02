O que fazer hoje, segunda-feira (28/02) em Belém; confira na agenda cultural

MÚSICA

Furdunço

| O quê: Furdunço com Orquestra Aerofônica + DJ Me Gusta + Arthur Espíndola + Júlia Passos + Bateria Show da Bole Bole

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque, 450 - Altos)

| Hora: A partir das 13 horas

| Data: 28 de fevereiro de 2022

| Ingressos: R$ 20

| Gênero: Carnaval

| Informações: @espaco_cultural_apoena

Bilão

| O quê: Carnaval em Mosqueiro com Bilão, Tony Melodia e Serginho Medeiros

| Onde: Barraca Blanço do Mar (Final da Praia do Farol - Mosqueiro)

| Hora: A partir das 14 horas

| Data: 28 de fevereiro e 1º de março de 2022

| Gênero: Samba / Pagode

| Informações: @pagodedobilao

Café com Arte

| O quê: Se Você fosse Sincera(o) com show de Luara e banda e DJs Rayssa Yvis e Diogro

| Onde: Café com Arte (Trav. Rui Barbosa, 1437, 1437, entre Brás e Av. Nazaré)

| Hora: A partir das 16 horas

| Ingresso: A partir de R$ 15 (venda antecipada no Sympla)

| Informações: @cafecomarte

Carnaval Infantil

| O quê: Boulevard Folia com shows da banda Turma Fantástica (segunda-feira) e pocket show da Bateria Amigos do Samba, com a presença de mestre sala e porta-bandeira (terça-feira de Carnaval) e oficinas de lança confetes, desafios de dança, desfiles de fantasias, e brincadeiras com os Tios Artur e Rai.

| Onde: Praça de Alimentação Boulevard Shopping (Doca)

| Quando: 28 de fevereiro e 1º de março de 2022

| Hora: 16h às 19h

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Baile infantil

|Informações: @boulevardbelem

OBS: De 16h às 17h, tem baile itinerante pelos corredores do shoppinh. Às 17h, começam os shows na Praça de Alimentação.

Carnavalia

| O quê: Carnavalia com Raidol e Budokaos Sound System + Participação de Azuliteral, Aíla e Juliana Sinimbu + Layse e os Sinceros + discotecagem de Shayra Brotero, Perséfonde de Miro e Yndjah Bah

| Onde: Vitrine Lounge (Trav. Quintino Bocaiúva, 844)

| Hora: 16h

| Quando: 28 de fevereiro de 2022

| Ingressos: A partir de R$ 35 (venda antecipada no site)

| Gênero: Carnaval

| Informações: @festivalcarnavalia

Bailinho Infantil

| O quê: Bailinho Infantil Brincadeira de Criança com show de Tambor de Dentro e Balada Kids com recreação com brinquedoteca

| Onde: Cervejaria Cabôca (Boulevard Castilho França 550 - Campina)

| Hora: A partir das 17h

| Quando: 28 de fevereiro de 2022

| Ingresso: A consultar

| Gênero: Infantil

| Informações: @cervejariacaboca

Amor de Carnaval

| O quê: Festa à Fantasia do Bloco Amor de Carnaval com Baladeros, Saint Tropez, Irreverência e Alilson Muniz

| Onde: Bar da Residência (Trav. Três de Maio, 1525 - São Braz)

| Quando: 28 de fevereiro de 2022

| Hora: A partir das 17 horas

| Ingressos: A partir de R$ 50 (venda antecipada online)

| Informações: (91) 98147-5222 / @amordecarnavaloficial

Carnaval

| O quê: Carnaval do Manga com shows de Fruta Quente, Pagode das Meninas part. Brenda Moraes, DJ Rafa Brandão, Grupo Cabanagem e Charanga e Fanfarra

| Onde: Manga Jambu Bar (Almirante Wandenkolk, 373)

| Quando: 28 de fevereiro de 2022

| Hora: A partir das 17 horas

| Ingresso: A consultar

| Gênero: Carnaval

| Informações: @mangajambubar

Nosso Tom

| O quê: Nosso Bloco – Bloco do Nosso Tom com Nosso Tom, Bino e Guilherme Menezes

| Onde: Quintal (Gaspar Viana, 500)

| Quando: 28 de fevereiro de 2022

| Hora: A partir das 18 horas

| Ingressos: A partir de R$ 30 (venda antecipada no Sympla)

| Gênero: Pagode / Samba

| Informações: (91) 98352-7016/ @nossotomoficial

Rock Doido

| O quê: Xereca Pop com shows de Keila e MC Loro e equipe Super Pop Live New Generation

| Onde: Insano Marina Club (Cidade Velha)

| Quando: 28 de fevereiro de 2022

| Hora: A partir das 19h

| Ingresso: Mesa p/ 8 pessoas: R$ 50 (1º lote) / Camarote p/ 10 pessoas: R$ 300 (1º lote)

| Informações: @juninhopop

Aparelhagem

| O quê: Mega Robsom

| Onde: Karibe Show (Av. Augusto Montenegro, 4960)

| Hora: A partir das 21 horas

| Ingresso: Entrada Franca até às 00h

| Informações: 91 99804-8591 / 99350-6949 / @karibeshowoficial

Funk

| O quê: Meu Carnaval é Funk com Lesto, UIU, Emerson Li e Thiago Broni

| Onde: Casa Samba (Rua Doutor Assis - Cidade Velha)

| Quando: 28 de fevereiro de 2022

| Hora: 22h

| Ingresso: A partir de R$ 15 (venda antecipada no Sympla)

| Informações: @vraahproducoes

Santa Izabel

| O quê: Carnaval ao ar livre no Ecopark Açaí com música ao vivo

| Onde: Eko Park (KM 33 da BR 316, em Santa Izabel, próximo à Curva do Cupuaçu)

| Quando: 28 e 29 de fevereiro de 2022

| Hora: 10h às 17h

| Informações: @ecoparkacai / (91) 98516-5248 / (91) 9983-0484

Carna AP

| O quê: Carna AP com shows de DJ Murilo Cunha, Olivar Barreto e Trio Folia (domingo) e Bateria Show Quem São Eles, do DJ Ivan Davis, Bandinha de Fanfarra e Renatinho Cunha e trio (terça-feira gorda).

| Onde: Deck 360º na sede campestre da Assembleia Paraense (Almirante Barroso)

| Quando: 27 de fevereiro e 1° de março de 2022

| Hora: 12h às 17 horas

| Gênero: Carnaval

| Informações: @assembleiaparaense