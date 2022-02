O que fazer hoje, sábado (26/02), em Belém; confira a agenda cultural

MÚSICA

Baile

| O quê: Baile do Seu Godofredo com roda de samba Fé No Batuque + Layse & Os Sinceros + DJ Jack Saínha

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque, 450 - Altos)

| Hora: A partir das 14 horas

| Data: 26 de fevereiro de 2022

| Ingressos: R$ 15 no dia até 15h e R$ 20 após

| Gênero: Carnaval

| Informações: @espaco_cultural_apoena

Sanatório Geral

| O quê: Bloco Sanatório Geral com shows de Leandro Lê, Paulo Martins, Grupo Irreverência, Banda Sanatório Geral e Mariza Black

| Onde: Cervejaria Cabôca (Boulevard Castilho França 550 - Campina)

| Hora: A partir das 14h

| Ingresso: A consultar

| Gênero: Grandes nomes da MPB em ritmo de carnaval

| Informações: @cervejariacaboca

Bilão

| O quê: Carnaval em Mosqueiro com Bilão, Tony Melodia e Serginho Medeiros

| Onde: Barraca Blanço do Mar (Final da Praia do Farol - Mosqueiro)

| Hora: A partir das 14 horas

| Data: 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março de 2022

| Gênero: Samba / Pagode

| Informações: @pagodedobilao

Bailinho Azul

| O quê: Bailinho Azul com brincadeiras, desfile de fantasia e presença de personagens, programação especialmente idealizada para famílias com crianças com Transtorno do Espectro Autista, o TEA. Por isso, o baile vai ter

| Onde: Praça de Alimentação, do Parque Shopping Belém (Augusto Montenegro)

| Quando: 26 de fevereiro de 2022

| Hora: A partir das 15h

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Baile infantil

| Informações: @parqueshoppingbelem

Carna Pet

| O quê: Carna Pet com concurso de melhor fantasia de cães e gatos, além de brincadeiras e espaço de interação. Para participar, basta doar 1kg de ração ou produtos de higiene. As doações serão direcionadas ao Projeto Peludinhos UFPA.

| Onde: Estacionamento, G7 do Boulevard Shopping (Doca)

| Quando: 26 de fevereiro de 2022

| Hora: 15h às 17h

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Evento Pet

|Informações: @boulevardbelem/



Carnaval Infantil

| O quê: Boulevard Folia com shows da banda Cristal Kids (sábado), banda Patrulha Colorê (domingo), banda Turma Fantástica (segunda-feira) e pocket show da Bateria Amigos do Samba, com a presença de mestre sala e porta-bandeira (terça-feira de Carnaval) e oficinas de lança confetes, desafios de dança, desfiles de fantasias, e brincadeiras com os Tios Artur e Rai.

| Onde: Praça de Alimentação Boulevard Shopping (Doca)

| Quando: 26, 27, 28 e 29 de fevereiro e 1º de março de 2022

| Hora: 16h às 19h

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Baile infantil

|Informações: @boulevardbelem

OBS: De 16h às 17h, tem baile itinerante pelos corredores do shoppinh. Às 17h, começam os shows na Praça de Alimentação.

Café com Arte

| O quê: Neow Carnival com Dani Black e Banda + Djs Lux, Hanna Santiago, Yvis, Rayssa Leão

| Onde: Café com Arte (Trav. Rui Barbosa, 1437, 1437, entre Brás e Av. Nazaré)

| Hora: A partir das 16 horas

| Ingresso: Apartir de R$ 15 (venda antecipada no Sympla)

| Informações: @cafecomarte

Choro

| O quê: Bloco dos Sentinelas com show de Sentinelas do Norte & Convidados

| Onde: Casa do Gilson (Travessa Padre Eutiquío, 3172 - Condor)

| Hora: A partir das 17 horas

| Data: 27 de fevereiro de 2022

| Ingressos: R$ 15

| Gênero: Samba / Marchinhas

| Informações: @casadogilson

Carnaval

| O quê: Bloco Match em Mim, com shows de DJ Me Gusta, Charanga da Alegria, Charlie Brown JR Cover e mais

| Onde: Insano Marina Club (Rua São Boaventura, 268)

| Hora: A partir das 17 horas

| Ingressos: A partir de R$ 20 (venda antecipada no Sympla)

| Informações: @insanomarinacluboficial

Café Santo

| O quê: Show de Maria

| Onde: Café Santo (Blvd. Castilhos França, 504)

| Hora: A partir das 18h30

| Ingresso: A consultar

| Informações: @cafesantooficial

Samba

| O quê: Samba na Praça com show Paulo Martins com participação especial de Arthur Espíndola

| Onde: Praça de Alimentação - piso L3 do Shopping Metrópole Ananindeua (BR 316)

| Hora: 19 horas

| Ingressos: Gratuito

| Gênero: Samba

| Informações: @metropoleananindeua

Cidade Velha

| O quê: Circuito Cidade Velha apresenta Farofa do I Love com shows de I Love Pagode, Mizerê, William Cezar e Christiano e DJ George | Onde: Açaí Biruta (R. Siqueira Mendes, 130) | Hora: A partir das 19 horas | Ingressos: A partir de R$ 20 | Gênero: Pagode / Sertanejo | Informações: (91) 98156-0506 / @acaibiruta

Marcantes

| O quê: Bloco Baile das Marcantes com show de Lucyan Costa e DJ Raul Bentes

| Onde: Rebujo (Rua São Boaventura, 171 - Cidade Velha)

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingresso: R$ 15 (antecipada no Sympla) / R$ 20 na hora

| Gênero: Brega

| Informações: @rebujoo.

Villa na Folia

| O quê: Villa na Folia com shows de Sandrinha, Denny e DJ Raffael

| Onde: Villa Imperial (Av. Claudio Banderas, 1782 - Ananindeua)

| Hora: 20 horas

| Ingresso: A consultar

| Informações: @_villaimperial_.





Rock

| O quê: Manga Rock com shows de Aline Alves, GEOrocks e Marcelo Kahwage

| Onde: Manga Jambu Bar (Almirante Wandenkolk, 373)

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingresso: A consultar

| Gênero: Rock

| Informações: @mangajambubar

Vileiner de Carnaval

| O quê: Programação Só no Sapatinho com Flávia Anjos e Convidados

| Onde: Vila Container (Av. Gov Magalhães Barata, 62 - São Brás) | Hora: 20 horas | Ingresso: Gratuito | Gênero: Samba | Informações: @vila.container Bloco do Fauno | O quê: Bloco do fauno com Ruth Costa e o Samba da Casa | Onde: Casa do Fauno (Aristides Lobo, 1061 - Campina) | Hora: 21 horas | Ingressos: R$ 15 (antecipado) / R$ 60 (mesas antecipadas) | Gênero: Samba / Choro | Informações: 91 98838-1808 / @casadofaunobelem

Aparelhagem

| O quê: Aniversário do DJ Wesley com aparelhagem O Magnífico Ouro Negro

| Onde: Karibe Show (Av. Augusto Montenegro, 4960)

| Hora: A partir das 21 horas

| Ingresso: Entrada Franca até às 00h

| Informações: 91 99804-8591 / 99350-6949 / @karibeshowoficial

Carnaval

| O quê: Carnaval das Malvadonas, com shows dos DJs Noize e Dom

| Onde: Casa Samba (Rua Doutor Assis - Cidade Velha)

| Hora: 20h

| Ingresso: Sympla

Bloquinho

| O quê: O bloco Villa na Folia será realizado neste sábado, 26, com shows de Sandrinha, Denny e DJ Raffael.

| Onde: Na Villa Imperial (Av. Cláudio Sanders, 1782)

| Informações: @villaimperial_

Farofa Elétrico

| O quê: Farofa Elétrico de Carnaval com banda Farofa Tropikal convida Sandrinha

| Onde: Na Maré (Rua São Boaventura, 112 - Cidade Velha)

| Hora: 18h30

| Ingressos: A consultar

| Gênero: Carnaval

| Informações: 91 98043-9186 / @namarerestaurante

Carna AP

| O quê: Carna AP com shows de DJ Marcelinho e o Grupo Cabanagem

| Onde: Deck 360º na sede campestre da Assembleia Paraense (Almirante Barroso)

| Quando: 26 de fevereiro de 2022

| Hora: 12h às 17 horas

| Gênero: Carnaval

| Informações: @assembleiaparaense

TEATRO E DANÇA

Moana

| O quê: Espetáculo Uma Aventura no Mar

| Onde: Teatro Bosque Grão Pará (Av. Centenário, 1052 - Mangueirão)

| Quando: 26 de fevereiro de 2022

| Hora: 17 horas

| Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (Meia) (venda antecipada no Bilheteria Digital)

| Gênero: Teatro infantil

| Informações: @teatrobosquegraopara

Cabanagem

| O quê: Espetáculo Cabanos - Uma Viagem no Tempo

| Onde: Teatro Bosque Grão-Pará (Av. Centenário, 1052 - Val de Cães)

| Quando: 26 de fevereiro de 2022

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) - venda antecipada na Bilheteria Digital

| Gênero: Teatro

| Informações: @teatrobosquegraopara

Comédia | O quê: Espetáculo "O Despejo" da Companhia Thaetro | Onde: Teatro Waldemar Henrique (Av. Presidente Vargas - Praça da República) | Hora: 20h | Quando: 24 a 27 de fevereiro de 2022 | Ingresso: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira) | Gênero: Comédia adulta | Informações: 91 99903-3300 / 91 99333-1972.

Infantil | O quê: Espetáculo "Um Louco Conto de Fadas" | Onde: Teatro de Bolso Atores em Cena (Av Nazaré) | Hora: 20h | Gênero: Infantil | Informações: 91 98613-1619 / @atoresemcena_ccac

Online

| O quê: Itaú IC para crianças: Palco Virtual com o espetáculo “Catastrôfe”

| Onde: www.youtube.com/itaucultural

| Ingresso: Gratuito

| Quando: Até 27 de fevereiro de 2022

| Gênero: Circo / teatro

| Informações: www.itaucultural.org.br

CIRCO

Mirage

| O quê: Mirage Circus

| Onde: Shopping Bosque Grão-Pará

| Hora: 20h30

| Quando: Até março

| Ingresso: A partir de R$ 20 (venda antecipada no site)

| Gênero: Circo

| Informações: https://www.miragecircus.com.br

LITERATURA E ARTE

Multicultural

| O quê: O projeto Movimenta Pebas exibe programação cultural com teatro, videoclipes, cursos, apresentações de dança e mostra de cinema protagonizados por artistas de Parauapebas e viabilizados pelo projeto

| Onde: www.movimentapebas.art.br

| Quando: Até abril de 2022

| Informações: Facebook do projeto

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br

EXPOSIÇÕES

Museu da UFPA

| O quê: Exposição “Todas as Cores A Cor”

| Onde: Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher esquina com Generalissimo Deodoro)

| Hora: 9h às 12h (segunda a sábado)

| Ingresso: Acesso gratuito

Japonesia

| O quê: Exposição “Japonésia” apresentada pela Japan House São Paulo

| Onde: Espaço Cultural Casa das Onze Janelas (R. Siqueira Mendes, S/N)

| Hora: 9h às 17h (terça a domingo)

| Quando: Até 06 de março de 2022

| Ingresso: Acesso gratuito na terça (demais dias entrada a R$ 2 e R$ 4,00)

| Informações: https://www.secult.pa.gov.br/

