O que fazer hoje, neste sábado (19/03), em Belém; confira a agenda cultural

MÚSICA

Renato Lu

| O quê: Renato Lu apresenta o Show "Batuque No Ninho" com a discotecagem de Kauê Almeida e as participações de Félix Robatto e Pedrinho Callado.

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caixas, 450 Altos)

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: R$ 15

| Gênero: Música Popular Paraense

| Informações: @espaco_cultural_apoena

Carimbó

| O quê: Lançamento do novo cardápio do @ocataberna com show do grupo Os Falsos do Carimbó

| Onde: Vila Container (Av. Governador Magalhães Barata, nº 62. Belém – PA)

| Hora: 20 horas

| Ingresso: gratuito

| Informações: @vila.container

Vitrine

| O quê: Baile do Vitrine com shows de Willy Lima, Betto & Naldo, Willian Cézar & Christiano

| Onde: Vitrine Lounge (Quintino Bocaiúva, 844)

| Hora: A partir de 20 horas

| Gênero: Sertanejo

| Informações: 91 98081-5042 / @vitrinebelem

Manga Rock

| O quê: Show de Aline Alves e banda Geo Rocks

| Onde: Manga Jambu Bar (Almirante Wandenkolk, 373)

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingresso: A partir de R$ 20

| Gênero: Pop Rock / Rock

| Informações: @mangajambubar

Te Chamei pro Risco

| O quê: Festa Te Chamei pro Risco com Big Bad DBL e DJs Jon Jhon, Ynddrag e o Mauvii

| Onde: Rebujo (Rua São Boaventura, 171 - Cidade Velha)

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingresso: R$ 15 (venda antecipada no Pix: 91980666379)

| Informações: @rebujoo

Aparelhagem

| O quê: Cervejada Festa com banda Gemilly, Loren Love e aparelhagem completa Mega Real - A Majestade

| Onde: Karibe Show (Augusto Montenegro)

| Hora: Às 21 horas

| Ingresso: Gratuito até 0h

| Gênero: Tecnobrega

| Informações: (91) 99804-8591 / 99350-6949

CIRCO

Mirage

| O quê: Mirage Circus

| Onde: Shopping Bosque Grão-Pará

| Hora: 20h30

| Ingresso: A partir de R$ 20 (venda antecipada no site)

| Gênero: Circo

| Informações: https://www.miragecircus.com.br

EXPOSIÇÕES

Exposição Orcs Gigantes

| O quê: Exposição Orcs Gigantes com réplicas de ogros com alturas de até 5 metros

| Onde: Praça 2 do parque Shopping Belém (Augusto Montenegro)

| Quando: Até 03 de abril de 2022

| Hora: 10 às 22h (de acordo com horário de funcionamento do shopping)

| Gênero: Carnaval

| Informações: @parqueshoppingbelem

Museu da UFPA

| O quê: Exposição “Todas as Cores A Cor”

| Onde: Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher esquina com Generalissimo Deodoro)

| Hora: 9h às 12h (segunda a sábado)

| Ingresso: Acesso gratuito

Admirável e Fantástico Mundo Pai D´égua

| O quê: Exposição “Admirável e Fantástico Mundo Pai D’égua” por Helô Rodrigues

| Onde: Vila Container - Galeria Azimute (Av. Governador Magalhães Barata, nº 62. Belém – PA)

| Hora: 10h às 21h (segunda a sábado)

| Quando: Até 17 de abril de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @vila.container

LITERATURA E ARTE

Multicultural

| O quê: O projeto Movimenta Pebas exibe programação cultural com teatro, videoclipes, cursos, apresentações de dança e mostra de cinema protagonizados por artistas de Parauapebas e viabilizados pelo projeto

| Onde: www.movimentapebas.art.br

| Quando: Até abril de 2022

| Informações: Facebook do projeto

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br