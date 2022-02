O que fazer hoje neste sábado (19/02), em Belém; confira a agenda cultural

MÚSICA

Live Show

| O quê: Live Shows de Lançamento do CD Encontro D’água do Mestre Damasceno

| Onde: Facebook Mestre Damasceno (m.facebook.com/MestreDamasceno/)

| Hora: A partir das 17 horas

| Quando: 19 de fevereiro de 2022

| Gênero: Carimbó

| Informações: @festivalmarajoara

Amigos do Urubu

| O quê: Bloco Amigos do Urubu com shows de Tuca Fernandes, Baianeros e Funk Samba Club

| Onde: Insano Marina Club (Rua São Boaventura - Cidade Velha)

| Hora: A partir das 14 horas

| Quando: 19 de fevereiro de 2022

| Ingresso: a partir de R$ 80 (venda antecipada pelo site)

| Gênero: Axé

| Informações: (91) 98351-1255.

Onde Eu Vou Parar - Dia 2

| O quê: Bloco Onde é que Eu Vou Parar com shows de Lucyan Costa, Bando Mastodonte e Orquestra Aerofônica

| Onde: Rebujo (Rua São Boaventura, 171 - Cidade Velha)

| Hora: A partir das 18 horas

| Ingresso: A partir de R$ 30 (venda antecipada online)

| Gênero: Regional

| Informações: @rebujoo.

Café Santo

| O quê: Show de Mar César e discotecagem de Bernardo Pìnheiro

| Onde: Café Santo (Blvd. Castilhos França, 504)

| Hora: A partir das 18h30

| Ingresso: A consultar

| Informações: @cafesantooficial

Cotijuba

| O quê: Apresentação do Cordão de Pássaro Colibri de Outeiro

| Onde: Praça do Porto (Centro da Ilha de Cotijuba/PA)

| Hora: 19 horas

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Cultura popular

| Informações: @cordao.de.passaro.colibri.

Samba

| O quê: Samba na Praça com Família Travassos (Rafaela Travassos e Ramiro Travassos) + Bateria da Escola de Samba Bole Bole

| Onde: Praça de Alimentação -piso L3 do Shopping Metrópole Ananindeua (BR 316)

| Hora: 19 horas

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Samba

| Informações: @metropoleananindeua

Bloco Pizro

| O quê: Bloco Pizro com shows de João Gomes, Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon e Diego Souza

| Onde: Espaço Náutico Marine Clube (Av. Bernardo Sayão, n° 5232)

| Hora: Às 20 horas

| Quando: 19 de fevereiro de 2022

| Ingresso: a partir de R$ 80 (venda antecipada nos Classificados Liberal no Boulevard e Pátio Belém ou pelo site)

| Gênero: Pizeiro

| Informações: (91) 98926-0627.

Kizomba

| O quê: Show Kizomba de Gigi Furtado que vai celebrar os 20 anos de carreira com a gravação de um DVD

| Onde: Theatro da Paz (Av. Pte. Vargas)

| Hora: Às 20 horas

| Quando: 19 de fevereiro de 2022

| Ingresso: 1kg de alimento não-perecível

| Gênero: Samba

| Informações: @gigifurtex.

MPB

| O quê: Hygino Pampolha interpreta Benito di Paula

| Onde: Municipal (Municipalidade com Soares Carneiro)

| Hora: A partir das 20 horas

| Quando: 19 de fevereiro de 2022

| Ingresso: R$ 100 (mesa para 4 pessoas)

| Gênero: MPB

| Informações: (91) 98711-4326.

Aparelhagem

| O quê: Bday do Kobiçado com aparelhagem Super Pop Live New Generation

| Onde: Karibe Show (Av. Augusto Montenegro, 4960)

| Hora: A partir das 21 horas

| Ingresso: Entrada Franca até às 00h

| Informações: 91 99804-8591 / 99350-6949 / @karibeshowoficial

Casa da Seresta

| O quê: Show Seresta de Luxo com Marcelo Mais

| Onde: Casa da Seresta (Tv. Ferreira Pena, 354).

| Hora: A partir das 21 horas

| Ingresso: A consultar

| Informações: (91) 3230-2370 / 98117-4398 / 99315-5681.

Sertanejo

| O quê: Sábado Top com shows de Eduardo e Gabriel, Luann Kassio e Ulysses Leão

| Onde: Emporium Belém (Rua Bernal do Couto, 38 a - quase de esquina com Doca)

| Hora: A partir das 18 horas

| Ingressos: A consultar

| Gênero: Sertanejo

| Informações: @emporiumbelem_

Carimbó

| O quê: Lançamento do single “De cima do rio Maguari” com show do grupo Os Falsos do Carimbó e discotecagem de Estamyna DJ

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caixas, 450 Altos)

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: R$ 15

| Gênero: Regional

| Informações: @espaco_cultural_apoena

Vileiner de Carnaval

| O quê: Programação Só no Sapatinho com Pandeiro Livre

| Onde: Vila Container (Av. Gov Magalhães Barata, 62 - São Brás) | Hora: 20 horas | Ingresso: Gratuito | Gênero: Samba | Informações: @vila.container

Aparelhagem

| O quê: Festa com a aparelhagem Ouro Negro com DJ Bráz, DJ Weslwy, DJ Joaozinho, DJ Assayag e DJ Gargaminha

| Onde: Karibe Show (Av. Augusto Montenegro, 4960)

| Hora: Entrada Franca até às 00h

| Informações: 91 99804-8591 / 99350-6949 / @karibeshowoficial

Manga Rock

| O quê: Shows de Aline Alves e GEOROCKs

| Onde: Manga Jambu Bar (Almirante Wandenkolk, 373)

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingresso: A consultar

| Informações: @mangajambubar

ORQUESTRA

| O quê: Orquestra Ouro Preto apresenta "O Pequeno Príncipe"

| Onde: YouTube da Orquestra Ouro Preto

| Hora: 19 horas

| Ingresso: Gratuito

| Informações: www.orquestraouropreto.com.br

TEATRO E DANÇA

Moana

| O quê: Espetáculo Uma Aventura no Mar

| Onde: Teatro Bosque Grão Pará (Av. Centenário, 1052 - Mangueirão)

| Quando: 19 e 26 de fevereiro de 2022

| Hora: 17 horas

| Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (Meia) (venda antecipada no Bilheteria Digital)

| Gênero: Teatro infantil

| Informações: @teatrobosquegraopara

Cabanagem

| O quê: Espetáculo Cabanos - Uma Viagem no Tempo

| Onde: Teatro Bosque Grão-Pará (Av. Centenário, 1052 - Val de Cães)

| Quando: 19 e 26 de fevereiro de 2022

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) - venda antecipada na Bilheteria Digital

| Gênero: Teatro

| Informações: @teatrobosquegraopara

Legião Urbana

| O quê: Espetáculo "Como é que se diz Eu Te Amo" é contado através das músicas da banda Legião Urbana

| Onde: Teatro do SESI Pará (Av. Almirante Barroso, 2540 - entrada pela Dr. Freitas)

| Hora: 20 horas

| Quando: 18 e 19 de fevereiro de 2022

| Ingresso: Ingressos a partir de R$ 60 (venda online)

| Gênero: Musical

| Informações: @sedizeuteamo

Online

| O quê: Itaú IC para crianças: Palco Virtual com o espetáculo “Catastrôfe”

| Onde: www.youtube.com/itaucultural

| Ingresso: Gratuito

| Quando: Até 27 de fevereiro de 2022

| Gênero: Circo / teatro

| Informações: www.itaucultural.org.br

CIRCO

Mirage

| O quê: Mirage Circus

| Onde: Shopping Bosque Grão-Pará

| Hora: Sessões às 16h, 18h e 20h30

| Ingresso: A partir de R$ 20 (venda antecipada no site)

| Gênero: Circo

| Informações: https://www.miragecircus.com.br



EXPOSIÇÕES

25

| O quê: Ação Cultural – Ateliê da 25 com exposições e oficinas.

| Onde: Ateliê da 25 - Canteiro Central (Trav. Rômulo Maiorana, 1082 - entre Vileta e Timbó)

| Hora: 8h às 12h

| Ingresso: Gratuito

| Informações: @atelieda25arteecultura

Japonesia

| O quê: Exposição “Japonésia” apresentada pela Japan House São Paulo

| Onde: Espaço Cultural Casa das Onze Janelas (R. Siqueira Mendes, S/N)

| Hora: 9h às 17h (terça a domingo)

| Quando: Até 06 de março de 2022

| Ingresso: Acesso gratuito na terça (demais dias entrada a R$ 2 e R$ 4,00)

| Informações: https://www.secult.pa.gov.br/

CURSOS E CONCURSOS

Aula de Canto

| O quê: Aula de Canto com Raimundo Lima

| Onde: Teatro Bosque Grão Pará

| Hora: 16h

| Ingresso: R$ 40 (venda online)

