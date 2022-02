O que fazer hoje, neste domingo (27/02), em Belém; confira a agenda cultural

Andorinhas

| O quê: Carnaval Cultural Voo das Andorinhas com venda de artesanato, brechó, atrações musicais e gastronômicas

| Onde: 1º de Março entre Carlos Gomes e General Gurjão (Atrás do Basa)

| Quando: 27 de fevereiro de 2022

| Hora: 9h às 17h

| Ingresso: Gratuito

Farofeiros

| O quê: Bloco dos Farofeiro com Afoxé Ita Lemi Sinavuru + Bloco Nação Ogan + DJ Me Gusta + DJ Will Love + Convidados

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque, 450 - Altos)

| Hora: A partir das 13 horas

| Data: 27 de fevereiro de 2022

| Ingressos: Gratuito

| Gênero: Carnaval

| Informações: @espaco_cultural_apoena

Bilão

| O quê: Carnaval em Mosqueiro com Bilão, Tony Melodia e Serginho Medeiros

| Onde: Barraca Blanço do Mar (Final da Praia do Farol - Mosqueiro)

| Hora: A partir das 14 horas

| Data: 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março de 2022

| Gênero: Samba / Pagode

| Informações: @pagodedobilao

Black Soul

| O quê: Bloco Black Soul Lula

| Onde: Bar e Restaurante Divino Caldo (Av. Tamandaré, 123 - Cidade Velha)

| Hora: A partir das 15 horas

| Data: 27 de fevereiro de 2022

| Ingressos: Gratuito

| Gênero: Carnaval

Circuito Cidade Velha

| O quê: Circuito Cidade Velha apresenta Bloco Eterna Sacanagem com DJ Lorran, New Wave, Cabra no Forró e DJ George R

| Onde: Açaí Biruta (R. Siqueira Mendes, 130)

| Quando: 27 de fevereiro de 2022

| Hora: A partir das 16 horas

| Ingressos: A partir de R$ 25

| Gênero: Brega Funk

| Informações: (91) 98467-3357 / @acaibiruta

Carnavalia

| O quê: Carnavalia com Big Band DBL+ Participação de Keila, Letícia Moura e Júlia Passos + discotecagem de Jon Jhon, Sanira, Bambata Brothers

| Onde: Vitrine Lounge (Trav. Quintino Bocaiúva, 844)

| Hora: 16h

Quando: 27 de fevereiro de 2022

| Ingressos: A partir de R$ 35 (venda antecipada no site)

| Gênero: Carnaval

| Informações: @festivalcarnavalia

Café Santo

| O quê: Santo Tropical apresenta shows de Renato Rosas e banda Soul Sister

| Onde: Café Santo (Blvd. Castilhos França, 504)

| Hora: A partir das 18h30

| Ingresso: A consultar

| Informações: @cafesantooficial

Carnaval Tropical

| O quê: Carnaval Tropical com shows de Félix Robatto e Warilou

| Onde: Cervejaria Cabôca (Boulevard Castilho França 550 - Campina)

| Hora: A partir das 18h

| Quando: 27 de fevereiro de 2022

| Ingresso: A consultar

| Gênero: Lambada / Guitarrada

| Informações: @cervejariacaboca

Dany Black

| O quê: Show Dany Black

| Onde: Na Maré (Rua São Boaventura, 112 - Cidade Velha)

| Hora: A partir das 18 horas

| Data: 27 de fevereiro de 2022

| Ingressos: Gratuito

| Gênero: Carnaval / Samba / Brega / Carimbó / Lambada

| Informações: @namarerestaurante/

Vileiner de Carnaval

| O quê: Feitiço da Vila Especial com Ruth Costa e Convidados

| Onde: Vila Container (Av. Gov Magalhães Barata, 62 - São Brás)

| Hora: 19 horas

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Samba

| Informações: @vila.container

Villa na Folia

| O quê: Villa na Folia com shows de Pagode Classe A e DJ Raffael

| Onde: Villa Imperial (Av. Claudio Banderas, 1782 - Ananindeua)

| Quando: 27 de fevereiro de 2022

| Hora: 19h

| Ingresso: A consultar

| Informações: @_villaimperial_

Samba

| O quê: Show Arthur Espíndola

| Onde: Jurubeba (Praia do Ariramba - Mosqueiro)

| Hora: 21 horas

| Data: 27 de fevereiro de 2022

| Gênero: Samba

| Informações: @arthurespindola / (91) 98198-6607

Pagode

| O quê: Pagode do Karibe com shows de Pagode do Mirim e Di Zueiro

| Onde: Karibe Show (Av. Augusto Montenegro, 4960)

| Hora: A partir das 21 horas

| Ingresso: Entrada Franca até às 00h

| Informações: 91 99804-8591 / 99350-6949 / @karibeshowoficial