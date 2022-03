O que fazer hoje, neste domingo, (13/03), em Belém; confira a agenda cultural

MÚSICA

Live

| O quê: Rebeca Lindsay recebe Alberto Moreno, Kim Marques, Nelsinho Rodrigues e Wanderley Andrade na Live/Show Rebeca é Brega

| Onde: Youtube da artista

| Hora: A partir das 16h

| Informações: @rebecalindsay

ARTE CIRCENSE

Ancestralidade

| O quê: Espetáculo PROT{AGÔ}NISTAS, do Coletivo PROT{AGÔ}NISTA

| Sinopse: Espetáculo de variedades circenses contemporâneas, idealizado e dirigido por Ricardo Rodrigues, com um discurso de empoderamento, que reúne artistas, dançarinos e músicos negros. A apresentação, gravada, segue até 27 de março, o Dia Internacional do Circo. O espetáculo tem 80 minutos de duração e a atividade conta com interpretação LIBRAS e legenda.

| Onde: Palco Virtual no Youtube do Itaú Cultural

| Hora: A partir das 9 h de 06 até 27 de março de 2022

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Artes circenses

| Classificação indicativa: 12 anos

| Informações: https://www.ancestralidades.org.br/home

Mirage

| O quê: Mirage Circus

| Onde: Shopping Bosque Grão-Pará

| Hora: 20h30

| Quando: Até março

| Ingresso: A partir de R$ 20 (venda antecipada no site)

| Gênero: Circo

| Informações: https://www.miragecircus.com.br

EXPOSIÇÕES

Exposição Orcs Gigantes

| O quê: Exposição Orcs Gigantes com réplicas de ogros com alturas de até 5 metros

| Onde: Praça 2 do parque Shopping Belém (Augusto Montenegro)

| Quando: Até 03 de abril de 2022

| Hora: 10 às 22h (de acordo com horário de funcionamento do shopping)

| Gênero: Carnaval

| Informações: @parqueshoppingbelem

Japonesia

| O quê: Exposição “Japonésia” apresentada pela Japan House São Paulo

| Onde: Espaço Cultural Casa das Onze Janelas (R. Siqueira Mendes, S/N)

| Hora: 9h às 17h (terça a domingo)

| Quando: Até 06 de março de 2022

| Ingresso: Acesso gratuito na terça (demais dias entrada a R$ 2 e R$ 4,00)

| Informações: https://www.secult.pa.gov.br/

LITERATURA E ARTE

Multicultural

| O quê: O projeto Movimenta Pebas exibe programação cultural com teatro, videoclipes, cursos, apresentações de dança e mostra de cinema protagonizados por artistas de Parauapebas e viabilizados pelo projeto

| Onde: www.movimentapebas.art.br

| Quando: Até abril de 2022

| Informações: Facebook do projeto

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br