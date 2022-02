O que fazer hoje nesta sexta-feira (25/02) em Belém; confira a agenda cultural

MÚSICA

Discotecagem

| O quê: Discotecagem DJ Me Gusta

| Onde: Café Santo (Blvd. Castilhos França, 504)

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: A consultar

| Informações: @cafesantooficial

Villa na Folia

| O quê: Villa na Folia com shows de Rick e Lucas, DJ Lucas e DJ Raffael

| Onde: Villa Imperial (Av. Claudio Banderas, 1782 - Ananindeua)

| Quando: 25 de fevereiro de 2022

| Hora: 19h

| Ingresso: Gratuito

| Informações: @_villaimperial_

Velhos Carnavais

| O quê: Revivendo Velhos Carnavais com shows de Olívia Melo e projeto Tios elétricos com Pedrinho Cavalléro, Bob Freitas, Mário Jorge e Edvaldo Cavalcante

| Onde: Cervejaria Cabôca (Boulevard Castilho França 550 - Campina)

| Hora: A partir das 19h30

| Ingresso: A consultar

| Gênero: Sambas tradicionais e Marchinhas de Carnaval

| Informações: @cervejariacaboca

Regional

| O quê: Show da Na Cuíra + DJ Karol Onça

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque, 450 - Altos)

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingressos: R$ 15

| Gênero: Regional (Cumbia / Brega / Xote / Toada / Carimbó)

| Informações: @espaco_cultural_apoena

Autoral

| O quê: Show "Nas Margens do Outro Lado" com Carla Cabral, Karen Tavares, Larissa Mê e Mateus Moura + exibição de clipes e EPs visuais dos artistas

| Onde: Casa do Fauno (Aristides Lobo, 1061 - Campina)

| Hora: 20 horas

| Ingressos: R$ 10

| Gênero: Samba / Choro

| Informações: 91 98838-1808 / @casadofaunobelem

Sexta Flash

| O quê: Shows de Roguesi e banda MUVI

| Onde: Manga Jambu Bar (Almirante Wandenkolk, 373)

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingresso: A consultar

| Informações: @mangajambubar

Carnaval

| O quê: Pirafolia com shows de Fruta Quente e Mahrco Monteiro + discotecagem de Raul Bentes e DJ Me Gusta

| Onde: Rebujo (Rua São Boaventura, 171 - Cidade Velha)

| Hora: A partir das 21 horas

| Ingresso: 1º lote: R$ 30 / 2º lote: R$ 40 / 3º lote: R$ 50

| Gênero: Carnaval

| Informações: @rebujoo.

Aparelhagem

| O quê: Aparelhagem O Lendário Rubi - O Som do Movimento

| Onde: Karibe Show (Av. Augusto Montenegro, 4960)

| Hora: A partir das 21 horas

| Ingresso: Entrada Franca até às 00h

| Informações: 91 99804-8591 / 99350-6949 / @karibeshowoficial

Carnaval

| O quê: Circuito Cidade Velha apresenta Pipoca de Carnaval com shows de Betto e Naldo, Papo em Off e DJ George

| Onde: Açaí Biruta (R. Siqueira Mendes, 130)

| Ingressos: A partir de R$ 10

| Informações: (91) 98156-0506 / @acaibiruta

Casa da Seresta

| O quê: Show “Uma Noite do Toca Tudo” com as bandas Voo Livre e Portal da Paixão e presenças dos Djs Sandro Guilherme e Anderson

| Onde: Casa da Seresta (Tv. Ferreira Pena, 354).

| Hora: A partir das 21 horas

| Ingresso: A consultar

| Informações: (91) 3230-2370 / 98117-4398 / 99315-5681.

TEATRO E DANÇA

Ofélia

| O quê: Espetáculo "Ofélia - Princesa da Dinamarca" do Centro Cultural Atores em Cena, dramaturgia assinada por Diego Sabádo, dirigida por Gê Souza e Sergio Sales, oferece ao público uma releitura de HAMLET, obra dramática shakespereana mais adaptada e encenada em todo o mundo.

| Onde: Teatro de Bolso Atores em Cena (Av Nazaré)

| Hora: 20h

| Quando: 25 de fevereiro de 2022

| Gênero: Drama

| Informações: 91 98613-1619 / @atoresemcena_ccac

Comédia | O quê: Espetáculo "O Despejo" da Companhia Thaetro | Onde: Teatro Waldemar Henrique (Av. Presidente Vargas - Praça da República) | Hora: 20h | Quando: Até 27 de fevereiro de 2022 | Ingresso: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira) | Gênero: Comédia adulta | Informações: 91 99903-3300/ 91 99333-1972.

Online

| O quê: Itaú IC para crianças: Palco Virtual com o espetáculo “Catastrôfe”

| Onde: www.youtube.com/itaucultural

| Ingresso: Gratuito

| Quando: Até 27 de fevereiro de 2022

| Gênero: Circo / teatro

| Informações: www.itaucultural.org.br

Dança

| O quê: Sesc TV exibe o documentário Danças Negras

| Onde: Plataforma sesctv.org.br (disponibilizados online em formato on demand)

| Quando: 25 de fevereiro de 2022 às 23h

| Informações: sesctv.org.br

PEÇA

| O quê: A peça "Um Bonde Chamado Desejo" será apresentada

| Onde: Teatro do Sesi (Av. Almirante Barroso, 2540)

| Hora: 20h

| Quando: 25 de fevereiro

| Informações: www.sesipa.org.br.

CIRCO

Mirage

| O quê: Mirage Circus

| Onde: Shopping Bosque Grão-Pará

| Hora: 20h30

| Quando: Até março

| Ingresso: A partir de R$ 20 (venda antecipada no site)

| Gênero: Circo

| Informações: https://www.miragecircus.com.br

EXPOSIÇÕES

Museu da UFPA

| O quê: Exposição “Todas as Cores A Cor”

| Onde: Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher esquina com Generalissimo Deodoro)

| Hora: 9h às 12h (segunda a sábado)

| Ingresso: Acesso gratuito

Curro Velho

| O quê: Exposição em comemoração aos 30 anos do Curro Velho

| Onde: Galeria Benedito Nunes (Av. Gentil Bittencourt, 650)

| Quando: Até dia 25 de fevereiro

| Hora: De segunda a sexta, das 9h às 17h

| Informações: http://www.fcp.pa.gov.br/agenda.

Japonesia

| O quê: Exposição “Japonésia” apresentada pela Japan House São Paulo

| Onde: Espaço Cultural Casa das Onze Janelas (R. Siqueira Mendes, S/N)

| Hora: 9h às 17h (terça a domingo)

| Quando: Até 06 de março de 2022

| Ingresso: Acesso gratuito na terça (demais dias entrada a R$ 2 e R$ 4,00)

| Informações: https://www.secult.pa.gov.br/

LITERATURA E ARTE



Carnaval Pet

| O quê: Programação de carnaval para pets com concurso de fantasias e música

| Onde: Praça Central do Shopping Pátio Belém (Tv. Padre Eutíquio, 1078)

| Hora: A partir das 17h

| Ingresso: 2kg de ração

| Informações: @patiobelem

Carnaval

| O quê: Programação de carnaval do Espaço Andorinhas, com venda de artesanato, brechó, atrações musicais e gastronômicas.

| Onde: 1º de março, entre Carlos Gomes e General Gurjão

| Hora: Das 9h às 17h

| Informações: @espacoandorinhas

Multicultural

| O quê: O projeto Movimenta Pebas exibe programação cultural com teatro, videoclipes, cursos, apresentações de dança e mostra de cinema protagonizados por artistas de Parauapebas e viabilizados pelo projeto

| Onde: www.movimentapebas.art.br

| Quando: Até abril de 2022

| Informações: Facebook do projeto

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br

