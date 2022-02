O que fazer hoje nesta sexta-feira (18/02) em Belém; confira a agenda cultural

MÚSICA

Discotecagem

| O quê: Discotecagem DJ Me Gusta

| Onde: Café Santo (Blvd. Castilhos França, 504)

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: A consultar

| Informações: @cafesantooficial

VEJA A PROGRAMAÇÃO PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA

Carnaval

| O quê: Show da Jeff Moraes + DJ Shayra Brotero

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque, 450 - Altos)

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingressos: R$ 15

| Gênero: Carnaval

| Informações: @espaco_cultural_apoena

Tributo

| O quê: Rodrigo Teaser apresenta um Tributo a Michael Jackson

| Onde: No Mirage Circus, localizado no Shopping Bosque Grão Pará

| Hora: Às 18h30 e 21h

| Gênero: Pop

| Informações: Venda de Ingressos: https://www.guicheweb.com.br.

Encontro das Divas

| O quê: Show da banda Xeiro Verde, Sammy Lourinho e Karol Diva

| Onde: Cervejaria Oficial (R. Antônio Barreto, 1176)

| Gênero: Brega

| Informações: 91 982600374 / @cervejariaoficialumarizal

Autoral

| O quê: Mixxxtura autoral com Rasec, Los cabanos e Aroma Verde

| Onde: Rebujo (Rua São Boaventura, 171 - Cidade Velha)

| Hora: A partir das 20 horas

| Gênero: Indie Rock ao Reggae

| Informações: @rebujoo.

Sexta Flash

| O quê: Shows da Beatles Forever e de Roguesi

| Onde: Manga Jambu Bar (Almirante Wandenkolk, 373)

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingresso: A consultar

| Informações: @mangajambubar

Aparelhagem

| O quê: Sextou Saudade com aparelhagem O Novo Treme Terra Tupynambá

| Onde: Karibe Show (Av. Augusto Montenegro, 4960)

| Hora: A partir das 21 horas

| Ingresso: Entrada Franca até às 00h

| Informações: 91 99804-8591 / 99350-6949 / @karibeshowoficial

Sertanejo

| O quê: Shows de Baladeros, Betto e Naldo e DJ Will Adam

| Onde: Santa Fé House (Rod. Mário Covas, 1161)

| Informações: @santafehouse_

Pagodão

| O quê: Revoada das Santinhas apresenta shows de Betto e Naldo, MC Loro, Pirô, Jeito Inocente e DJ George

| Onde: Açaí Biruta (R. Siqueira Mendes, 130)

| Informações: (91) 99143-4047 / @sextas.biruta

Casa da Seresta

| O quê: Shows da Banda Kalango Pop, Keiziane Carvalho e Ivo Bandeira.

| Onde: Casa da Seresta (Tv. Ferreira Pena, 354).

| Hora: A partir das 21 horas

| Ingresso: A consultar

| Informações: (91) 3230-2370 / 98117-4398 / 99315-5681.

TEATRO E DANÇA

Legião Urbana

| O quê: Espetáculo "Como é que se diz Eu Te Amo" é contado através das músicas da banda Legião Urbana

| Onde: Teatro do SESI Pará (Av. Almirante Barroso, 2540 - entrada pela Dr. Freitas)

| Hora: 20 horas

| Quando: 18 e 19 de fevereiro de 2022

| Ingresso: Ingressos a partir de R$ 60 (venda online)

| Gênero: Musical

| Informações: @sedizeuteamo

Melancolia

| O quê: Espetáculo "Melancolia" do Centro Cultural Atores em Cena

| Onde: Teatro Waldemar Henrique (Av. Presidente Vargas - Praça da República)

| Hora: 20h

| Quando: 18 e 19 de fevereiro de 2022

| Informações:91 98613-1619 / @atoresemcena_ccac

Online

| O quê: Itaú IC para crianças: Palco Virtual com o espetáculo “Catastrôfe”

| Onde: www.youtube.com/itaucultural

| Ingresso: Gratuito

| Quando: Até 27 de fevereiro de 2022

| Gênero: Circo / teatro

| Informações: www.itaucultural.org.br

Dança

| O quê: O Sesc TV exibe quatro documentários sobre várias formas da dança no Brasil: documentários Marambiré, Olhando para as Estrelas, Na Dança! Doc e Danças Negras serão disponibilizados online em formato on demand.

| Onde: Plataforma sesctv.org.br

| Quando: 4, 11, 18 e 25 de fevereiro de 2022 às 23h

| Informações: sesctv.org.br

CIRCO

Mirage

| O quê: Mirage Circus

| Onde: Shopping Bosque Grão-Pará

| Hora: 20h30

| Quando: Até março

| Ingresso: A partir de R$ 20 (venda antecipada no site)

| Gênero: Circo

| Informações: https://www.miragecircus.com.br

EXPOSIÇÕES

Japonesia

| O quê: Exposição “Japonésia” apresentada pela Japan House São Paulo

| Onde: Espaço Cultural Casa das Onze Janelas (R. Siqueira Mendes, S/N)

| Hora: 9h às 17h (terça a domingo)

| Quando: Até 06 de março de 2022

| Ingresso: Acesso gratuito na terça (demais dias entrada a R$ 2 e R$ 4,00)

| Informações: https://www.secult.pa.gov.br/

