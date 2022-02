O que fazer hoje nesta quinta-feira (17/02); confira a agenda cultural

MÚSICA

Raidol e Kikito

| O quê: Show de Raidol + Kikito e discotecagem de Luiza Lux

| Onde: Café Santo (Blvd. Castilhos França, 504)

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: A consultar

| Gênero: Pop, Indie, Rock

| Informações: @cafesantooficial

Lambada

| O quê: Show de Félix Robatto e seu Conjunto + DJ Rebarbada

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caixas, 450 Altos)

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: R$ 15 até 21h e R$ 20 após

| Gênero: Guitarrada, Lambada, Merengue, Cumbia, Brega e Carimbó

| Informações: @felixrobatto

Chupa essa Manga

| O quê: Show de Gabriel Xavier e Convidados + DJ Rafa Brandão

| Onde: Manga Jambu Bar (Almirante Wandenkolk, 373)

| Hora: A partir das 20 horas

| Ingresso: R$ 20

| Informações: @mangajambubar

Quinta Top

| O quê: Quinta Top com aparelhagem Crocodilo e Banda Mizerê

| Onde: Karibe Show (Augusto Montenegro)

| Hora: Às 21 horas

| Ingresso: Gratuito até 0h

| Gênero: Tecnobrega

| Informações: (91) 99804-8591 / 99350-6949

Amor e Xote

| O quê: Amor e Xote com Diogo Rosa e Afonso Capello | Onde: Rebujo (Rua São Boaventura, 171 - Cidade Velha) | Hora: A partir das 21 horas | Ingresso: A partir de R$ 10 (venda antecipada no Pix: 91980666379 - Yasmin Almeida) | Gênero: Forró e Xote | Informações: @rebujoo. TEATRO E DANÇA

Musical | O quê: Espetáculo "Meninas Malvadas - O Musical" do Centro Cultural Atores em Cena | Onde: Teatro Waldemar Henrique (Av. Presidente Vargas - Praça da República) | Hora: 20h | Quando: 16 e 17 de fevereiro de 2022 | Ingresso: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira) | Gênero: Musical | Informações: 91 98613-1619 / @atoresemcena_ccac

Online

| O quê: Itaú IC para crianças: Palco Virtual com o espetáculo “Catastrôfe”

| Onde: www.youtube.com/itaucultural

| Ingresso: Gratuito

| Quando: Até 27 de fevereiro de 2022

| Gênero: Circo / teatro

| Informações: www.itaucultural.org.br

Virtual

| O quê: O Rumos Itaú Cultural apresenta o primeiro de quatro encontros online do coletivo pernambucano RecorDança sobre a memória e a difusão da dança. A iniciativa do projeto “Reconectando a própria história – Acervo RecorDança” antecipa o lançamento do site com o acervo do coletivo no dia 23.

| Onde: Instagram @acervorecordanca

| Hora: 19 horas

| Informações: Instagram @acervorecordanca

CIRCO

Mirage

| O quê: Mirage Circus

| Onde: Shopping Bosque Grão-Pará

| Hora: 20h30

| Ingresso: A partir de R$ 20 (venda antecipada no site)

| Gênero: Circo

| Informações: https://www.miragecircus.com.br

EXPOSIÇÕES

Japonesia

| O quê: Exposição “Japonésia” apresentada pela Japan House São Paulo

| Onde: Espaço Cultural Casa das Onze Janelas (R. Siqueira Mendes, S/N)

| Hora: 9h às 17h (terça a domingo)

| Quando: Até 06 de março de 2022

| Ingresso: Acesso gratuito na terça (demais dias entrada a R$ 2 e R$ 4,00)

| Informações: https://www.secult.pa.gov.br/

LITERATURA E ARTE

Multicultural

| O quê: O projeto Movimenta Pebas exibe programação cultural com teatro, videoclipes, cursos, apresentações de dança e mostra de cinema protagonizados por artistas de Parauapebas e viabilizados pelo projeto

| Onde: www.movimentapebas.art.br

| Quando: Até abril de 2022

| Informações: Facebook do projeto

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br

