O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural deste sábado (12)

MÚSICA

Rock

| O quê: Shows de Markinho Duran, Zona Rural e Gaba Melo

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, 373)

| Hora: 19 horas

| Informações: @mangajambubar

Bar do Parque

| O quê: Show de Rogério Almeida e Flavio Cristiano

| Onde: Bar do Parque (Av. Pres. Vargas, 402)

| Hora: 21h

| Informações: @bardoparque1904

Ananindeua

| O quê: Show de Pedro e Vini, Wellynthon Vaqueiro e DJ Hiroshi

| Onde: Santa Fé House (Rod. Mário Covas, 1161)

| Hora: 19h

| Informações: @santafehouse_

Diversos

| O quê: Shows de Bia Cantão, Suanny Batidão e DJ Diogro

| Onde: Anani Beer (Pass. Jardim Brasil II, 67)

| Informações:. @anani.beer

Cabôca

| O quê: Roda de Samba com Arthur Espíndola e Convidados

| Onde: Cervejaria Cabôca (Blvd. Castilho França, 550)

| Hora: 14h

| Informações: @cervejariacaboca

Café com Arte

| O quê: Shows de Pitty Cover e apresentação de DJs tocando músicas dos anos 80

| Onde: Café com Arte (Tv. Rui Barbosa, 1437)

| Hora: 17h

| Informações: @cafecomarte

Biruta

| O quê: “Pagode do Mirage” com shows de Tamo Junto, Baladeros, I Love Pagode e Irreverência

| Onde: Açaí Biruta (R. Siqueira Mendes, 130)

| Hora: 17h

| Informações: @acaibiruta

Black Pub

| O quê: Shows de Markinho Duran e Banda Muvi

| Onde: Black Pub (Tv. We Sessenta e Oito, 402)

| Informações: @blackpuboficial

TEATRO E DANÇA

Teatro de Apartamento

| O quê: Apresentação da peça “Gato por Lebre”

| Onde: Associação Cultural “Teatro de Apartamento” (Rua Curuçá, 315 - esq. Soares Carneiro)

| Hora: 20h

| Quando: Todos os sábados e domingos de novembro

Dança

| O quê: O Studio de Dança Baillarte apresenta o espetáculo “Os Encantos de Uma Nova Estação”

| Onde: Teatro do Sesi (Av. Almirante Barroso).

| Informações: @teatrosesipa.

EXPOSIÇÕES

Arte Pará

| O quê: O projeto Arte Pará apresenta uma exposição que está aberta ao público

| Onde: Casa das Onze Janelas (R. Siqueira Mendes - Cidade Velha)

| Hora: 9h às 17h

| Quando: Até 30 de dezembro

Namata

| O quê: As exposições “Ocupação”, de Petchó Silveira, “Cosmovisão; forças da natureza”, do fotógrafo Kaio Sauma, e “Seres do Auto”, de Bob Menezes

| Onde: Casa Namata (Av. Conselheiro Furtado, 287)

| Hora: Domingos e feriados, de 08h às 23h

