O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural deste sábado (19)

MÚSICA

Mormaço

| O quê: Festival Fabrikaos apresenta os shows de Alibi de Orfeu, Jolly Joker, A Red Nightmare, Delinquente, Mibel, Morfina Punk,

Superself, Antes do Erro, Contraponto, Cabanos e K123

| Onde: Mormaço Bar e Arte (R. Carneiro da Rocha, 1)

| Hora: 16h

| Informações: @mormacobarearte

Nacional

| O quê: Belém Trap Festival apresenta os shows de L7nnon e Felipe Ret e outros

| Onde: Mangueirinho (Av. Augusto Montenegro, 524)

| Ingressos: Classificados Liberal no Boulevard. (sem taxa de conveniência). Lojas Chillibeans - Pátio Belém, Castanheira, Parque Shopping, Bosque Grão Pará. Informações: 981524202.

Rock

| O quê: Shows de Carla Souza, Georocks e Slow Drive

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, 373)

| Hora: 19 horas

| Informações: @mangajambubar

Bar do Parque

| O quê: Show de Rogério Almeida e Carla Souza

| Onde: Bar do Parque (Av. Pres. Vargas, 402)

| Hora: 21h

| Informações: @bardoparque1904

Cabôca

| O quê: Roda de Samba com Arthur Espíndola e Convidados

| Onde: Cervejaria Cabôca (Blvd. Castilho França, 550)

| Hora: 14h

| Informações: @cervejariacaboca

TEATRO E DANÇA

Teatro de Apartamento

| O quê: Apresentação da peça “Gato por Lebre”

| Onde: Associação Cultural “Teatro de Apartamento” (Rua Curuçá, 315 - esq. Soares Carneiro)

| Hora: 20h

| Quando: Todos os sábados e domingos de novembro

EXPOSIÇÕES

Arte Pará

| O quê: O projeto Arte Pará apresenta uma exposição que está aberta ao público

| Onde: Casa das Onze Janelas (R. Siqueira Mendes - Cidade Velha)

| Hora: 9h às 17h

| Quando: Até 30 de dezembro

Namata

| O quê: As exposições “Ocupação”, de Petchó Silveira, “Cosmovisão; forças da natureza”, do fotógrafo Kaio Sauma, e “Seres do Auto”, de Bob Menezes

| Onde: Casa Namata (Av. Conselheiro Furtado, 287)

| Hora: Domingos e feriados, de 08h às 23h

