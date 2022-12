O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural deste sábado (17)

MÚSICA

Rock

| O quê: Shows de Aline Alves, Marcelo Kahwage e Zona Rural

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, 373)

| Hora: 19 horas

| Informações: @mangajambubar

Apoena

| O quê: Shows do Grupo de Carimbó Bico de Arara, Grupo Paranin e Pedrinho Cavalléro

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Av. Duque de Caxias, 450)

| Hora: 20h

| Informações: @espacoculturalapoena

Biruta

| O quê: Shows de I Love Pagode, Thiago Costa e Baladeros

| Onde: Açaí Biruta (R. Siqueira Mendes, 130)

| Informações: @acaibiruta

EXPOSIÇÕES

Arte Pará

| O quê: O projeto Arte Pará apresenta uma exposição que está aberta ao público

| Onde: Casa das Onze Janelas (R. Siqueira Mendes - Cidade Velha)

| Hora: 9h às 17h

| Quando: Até 30 de dezembro

Namata

| O quê: As exposições “Ocupação”, de Petchó Silveira, “Cosmovisão; forças da natureza”, do fotógrafo Kaio Sauma, e “Seres do Auto”, de Bob Menezes

| Onde: Casa Namata (Av. Conselheiro Furtado, 287)

| Hora: Domingos e feriados, de 08h às 23h

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)