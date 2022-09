O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural deste sábado (1º)

MÚSICA

Rock

| O quê: Shows de Markinho Duran e DJ Panda

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, 373)

| Hora: 19 horas

| Informações: @mangajambubar

Apoena

| O quê: Show de Luizinho

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Av. Duque de Caxias, 450 Altos)

| Hora: 21h

| Informações: @espacoculturalapoena

Samba

| O quê: Shows de Arthur Espíndola e Convidados

| Onde: Cervejaria Caboca (Av. Boulevard Castilho França)

| Hora: 14h

| Informações: @cervejariacaboca

Seresta

| O quê: Shows musicais

| Onde: Casa da Seresta (R. Ferreira Pena, 354)

| Hora: 21h

| Informações: 98117-4398/ 99315-5681

Música na Praça

| O quê: Show de Priscila Morenno

| Onde: Praça de Alimentação do Shopping Bosque Grão Pará (Av. Centenário, 1052)

| Hora: 12h]

Flor de Lúpulo

| O quê: Shows de Adrianinho e DJ Maka

| Onde: Cervejaria Flor de Lúpulo (Tv. Alm. Wandenkolk, 690)

| Informações: @cervejariaflordelupulo

TEATRO E DANÇA

Atores em Cena

| O quê: Apresentação do espetáculo “Ofélia, Princesa da Dinamarca”

| Onde: Teatro de Bolso Atores em Cena (Av. Nazaré, 435)

| Informações: @atoresemcena_ccac

EXPOSIÇÕES

Nazica

| O quê: A exposição “Só Nazica 2022” estará aberta ao público

| Onde: Shopping Pátio Belém (Tv. Padre Eutíquio, 1078)

| Hora: 10h às 22h

| Quando: Até 7 de outubro

Arte Pará

| O quê: O projeto Arte Pará apresenta uma exposição que está aberta ao público

| Onde: Casa das Onze Janelas (R. Siqueira Mendes - Cidade Velha)

| Hora: 9h às 17h

| Quando: Até 30 de outubro

Namata

| O quê: As exposições “Ocupação”, de Petchó Silveira, “Cosmovisão; forças da natureza”, do fotógrafo Kaio Sauma, e “Seres do Auto”, de Bob Menezes

| Onde: Casa Namata (Av. Conselheiro Furtado, 287)

| Hora: Domingos e feriados, de 08h às 23h

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)