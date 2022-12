O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural desta terça-feira (6)

MÚSICA

Apoena

| O quê: Terça do Litrão com Lucas Castanha

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Av. Duque de Caxias, 450)

| Hora: 20h

| Informações: 981580829/982136071

Manga

| O quê: Shows diversos

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, nº373)

| Hora: 18h

| Informações: @mangajambubar

Ananindeua

| O quê: Shows musicais

| Onde: Santa Fé House (Rod. Mário Covas, 1161)

| Hora: 19h

| Informações: @santafehouse_

EXPOSIÇÕES

Cajarás

| O quê: Exposição “Amazônia em Preto e Branco”, que reúne gravuras do artista Afonso Camargo, criadas por meio da técnica nanquim, revelando elementos da paisagem amazônica, como os rios, as florestas e as cidades da região.

| Onde: Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (Rua das Esmeraldas, número 141, Jardim das Palmeiras)

| Hora: 8h às 19h (exceto aos domingos)

| Quando: Até 16 de fevereiro

Namata

| O quê: As exposições “Ocupação”, de Petchó Silveira, “Cosmovisão; forças da natureza”, do fotógrafo Kaio Sauma, e “Seres do Auto”, de Bob Menezes, estão abertas ao público

| Onde: Casa Namata (Av. Conselheiro Furtado, 287)

| Hora: Segunda-feira a sábado, de 10h às 23h; domingos e feriados, de 08h às 23h

Arte Pará

| O quê: Exposição do projeto Arte Pará apresenta obras dos 20 artistas selecionados nas categorias da Mostra Nacional e Fomento à Produção de Artistas Emergentes da Amazônia, que entre eles estão os vencedores da edição histórica de 40 anos

| Onde: Casa das Onze Janelas (R. Siqueira Mendes - Cidade Velha)

| Quando: Até 30 de dezembro

| Hora: 9h às 17h

