O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural desta terça-feira (29)

MÚSICA

Terça do Litrão

| O quê: Show de Eduardo Branco, músico e compositor manauara, apaixonado pela cultura amazônica

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Av. Duque de Caxias 450 altos, esq. c/ Tv. Antônio Baena)

| Hora: Às 20h30

| Couvert: R$ 7,00

| Gênero: Carimbó, Boi Bumbá, Lundu, Brega, Beiradão e músicas autorais.

| Informações: @espaco_cultural_apoena / 91 98213-6071 / 98158-0829⠀⠀

Terça do Modão

| O quê: Show de Willian Cézar e Christiano + Victória Pinheiro

| Onde: Emporium Belém (Bernal do Couto entre Doca e Almirante Wandenkolk)

| Hora: A partir das 18 horas

| Gênero: Sertanejo

| Informações: @emporiumbelem_

Clássica

| O quê: O violonista Ricardo Smith vai se apresentar

| Onde: Palacete Bolonha (Av. Gov. José Malcher, 295)

| Hora: Às 17h

| Ingressos: Entrada gratuita

| Informações: @fundacaocarlosgomes

TEATRO E DANÇA

Tour Virtual

| O quê: Lançamento do projeto Tour Virtual nos Museus

| Onde: Salão Transversal do Museu do Estado do Pará (Praça Dom Pedro II, s/n)

| Hora: Às 18h

| Informações e acesso: museus.pa.gov.br

Infantil

| O quê: Espetáculos infantis pelo projeto Live Teatral Infantil, da Cia. de Teatro Luzes

| Quando: Segundas e terças-feiras até maio

| Onde: Facebook de Fernando Rassy

| Hora: Às 19h30

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Teatro infantil

| Informações: https://www.facebook.com/fernando.rassy

EXPOSIÇÕES

Museu da UFPA

| O quê: Exposição “Todas as Cores A Cor”

| Onde: Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher esquina com Generalissimo Deodoro)

| Hora: 9h às 12h (segunda a sábado)

| Ingresso: Acesso gratuito

Exposição Orcs Gigantes

| O quê: Exposição Orcs Gigantes com réplicas de ogros com alturas de até 5 metros

| Onde: Praça 2 do parque Shopping Belém (Augusto Montenegro)

| Quando: Até 03 de abril de 2022

| Hora: 10 às 22h (de acordo com horário de funcionamento do shopping)

| Informações: @parqueshoppingbelem

Admirável e Fantástico Mundo Pai D´égua

| O quê: Exposição “Admirável e Fantástico Mundo Pai D’égua” por Helô Rodrigues

| Onde: Vila Container - Galeria Azimute (Av. Gov. Magalhães Barata, nº 62 - Belém – PA)

| Hora: 10h às 21h (segunda a sábado)

| Quando: Até 17 de abril de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @vila.container

45 anos

| O quê: Exposição comemorativa aos 45 anos da Galeria Theodoro Braga “Entre Recortes e Memórias”

| Onde: Galeria Theodoro Braga no Centur (Av. Gentil Bittencourt, 650). A visitação segue até 30 de março, das 9h às 17h.

| Hora: 9h às 17h (segunda a sábado)

| Quando: Até 30 de março de 2022

| Ingresso: gratuito

Studio Som Jolie

| O quê: Exposição “Studio Som Jolie” da artista visual Carol Abreu curadoria de Felipe Pamplona

| Onde: Espaço Cultural Banco da Amazônia (Av. Presidente Vargas nº800 - térreo)

| Hora: Das 9h às 17h, de segunda a sexta

| Quando: Até 5 de maio

Japão

| O quê: A exposição “A Beleza do Artesanato de Tohoku - Japão” está aberta ao público

| Onde: Museu de Arte Sacra (Praça Frei Brandão, s/n)

| Quando: Até 24 de abril

| Hora: De terça-feira a domingo, de 9h às 17h

Vestígios

| O quê: Exposição "Vestígios” de Laercio Esteves

| Onde: Casa Soma (Travessa Capitão Pedro Albuquerque, 395)

| Ingresso: gratuito

| Informações: @casasomacultural

LITERATURA E ARTE

Vida Marinha

| O quê: Atração com animais e animações temáticas da vida marinha

| Onde: Shopping Boulevard (Av. Visconde De Souza Franco, 776)

| Quando: Até 30 de março

| Horário: Das 10h às 22h

| Ingresso: Entrada gratuita

Multicultural

| O quê: O projeto Movimenta Pebas exibe programação cultural com teatro, videoclipes, cursos, apresentações de dança e mostra de cinema protagonizados por artistas de Parauapebas e viabilizados pelo projeto

| Onde: www.movimentapebas.art.br

| Quando: Até abril de 2022

| Informações: Facebook do projeto

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br