O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural desta sexta-feira (21)

MÚSICA

Seresta

| O quê: Shows musicais

| Onde: Casa da Seresta (R. Ferreira Pena, 354)

| Hora: 21h

| Informações: 98117-4398/ 99315-5681

Apoena

| O quê: Noite do Brega com shows de Mell Pinheiro e DJ Me Gusta

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Av. Duque de Caxias, 450)

| Hora: 20h

| Informações: @espacoculturalapoena

Manga

| O quê: Shows de DJ Panda, Carol Ferreira e Acordalice

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, 373)

| Hora: 18h

| Informações: @mangajambubar

Bar do Parque

| O quê: Shows de Alexandre Souza e Will

| Onde: Bar do Parque (Av. Pres. Vargas, 402)

| Hora: 19h

| Informações: @bardoparque1904

Ananindeua

| O quê: Shows musicais

| Onde: Santa Fé House (Rod. Mário Covas, 1161)

| Hora: 18h

| Informações: @santafehouse_

CIRCO

Americano

| O quê: O Circo Americano está em exposição

| Onde: Estacionamento do Shopping Bosque Grão Pará (Av. Centenário, 1052)

| Hora: Segunda a sexta, a partir das 20h30

| Ingressos: www.guicheweb.com.br/p/circoamericano

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)