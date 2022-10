O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural desta quinta-feira (6)

MÚSICA

Apoena

| O quê: Shows de Félix Robatto, Lucyan Costa e DJ Zeck Picoteiro

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Av. Duque de Caxias, 450 Altos)

| Hora: 19 horas

| Informações: @espacoculturalapoena

Brega

| O quê: Shows de Gretchen e Esdras, Gabriel Xavier e Fruta Quente

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, nº373)

| Hora: 18h

| Informações: @mangajambubar

Rock

| O quê: Show de Claudio Wallace

| Onde: Anani Beer (Passagem Jardim Brasil II, n°67 - Levilândia)

| Hora: 20h45

| Informações: @anani.beer

Flor de Lúpulo

| O quê: Shows de Black Soul Samba e dos DJs Eddie Pereira, Kauê Almeida e Uirá Seidl

| Onde: Cervejaria Flor de Lúpulo (Tv. Alm. Wandenkolk, 690)

| Hora: 18h

| Informações: @cervejariaflordelupulo

Café Santo

| O quê: Abertura do projeto “Janela Café com Farofa” com shows musicais

| Onde: Café Santo (Blvd. Castilhos França, 504)

| Hora: 19h

| Informações: @cafesantooficial

Teatro do Sesi

| O quê: Shows de Valéria Paiva, Keila Gentil, Lucinha Bastos, Michelle Amadhor e Hellen Patrícia

| Onde: Teatro do Sesi (Av. Almirante Barroso)

| Hora: 20h30

| Informações: @teatrosesipa

Regional

| O quê: Show de Ronaldo Costa e banda

| Onde: Municipal (Municipalidade 1643, Umarizal)

| Informações: 98076-9119

TEATRO E DANÇA

Atores em Cena

| O quê: Apresentação da peça “Ofélia, Princesa da Dinamarca”

| Onde: Teatro de Bolso Atores em Cena (Av. Nazaré, 435)

| Informações: @atoresemcena_ccac

EXPOSIÇÕES

Namata

| O quê: As exposições “Ocupação”, de Petchó Silveira, “Cosmovisão; forças da natureza”, do fotógrafo Kaio Sauma, e “Seres do Auto”, de Bob Menezes estão abertas ao público

| Onde: Casa Namata (Av. Conselheiro Furtado, 287)

| Hora: Segunda-feira a sábado, de 10h às 23h; domingos e feriados, de 08h às 23h

| Informações: @casa.namata

Centur

| O quê: A exposição “Possíveis Passagens de um Lugar Comum", de Samir Dams, está aberta ao público

| Onde: Galeria Theodoro Braga, localizada na Fundação Cultural do Pará (Av. Gentil Bitencourt, 650)

| Quando: Até 21 de outubro

Artes Visuais

| O quê: As artistas visuais Ana Sant’Anna e Julia da Mota apresentam a exposição “Vazios Incompletos”

| Onde: Galeria Ruy Meira da Casa das Artes (Praça Justo Chermont, 236, Nazaré)

| Hora: 9h às 17h

| Quando: Até 24 de outubro

Autoral

| O quê: Abertura da exposição “Outubro em Cores”, de Maria José Batista, está aberta ao público

| Onde: Ateliê da 25 (Av. Rômulo Maiorana, 1082)

| Hora: 18h

| Quando: Até 29 de outubro, de segunda a sábado, das 9-12h e 14-16h

Arte Pará

| O quê: A exposição do projeto Arte Pará está aberta ao público

| Onde: Casa das Onze Janelas (R. Siqueira Mendes - Cidade Velha)

| Hora: 9h às 17h

| Quando: Até 30 de outubro

Canaã dos Carajás

| O quê: A exposição “Origens: Amazônia Cultivada”, do Museu Paraense Emílio Goeldi, está aberta ao público

| Onde: Casa da Cultura de Canaã dos Carajás

| Hora: 8h às 19h

| Quando: Até 31 de outubro

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)