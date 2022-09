O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural desta quinta-feira (22)

MÚSICA

Apoena

| O quê: Shows de Félix Robatto e DJ Rebarbada

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Av. Duque de Caxias, 450 Altos)

| Hora: 19 horas

| Informações: @espacoculturalapoena

Brega

| O quê: Shows de Joelson Pantoja e Nelsinho Rodrigues

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, nº373)

| Hora: 18h

| Informações: @mangajambubar

Caboca

| O quê: Baile Caboca com shows de Fruto Sensual e Willian Cezar e Christiano

| Onde: Cervejaria Caboca (Blvd. Castilhos França, 550)

| Hora: 20h

| Informações: @cervejariacaboca

Música na Praça

| O quê: Show de Seven Junior

| Onde: Praça de Alimentação do Shopping Bosque Grão Pará (Av. Centenário, 1052)

| Hora: 12h

TEATRO E DANÇA

Musical

| O quê: Apresentação do musical "O Príncipe do Nilo"

| Onde: Teatro do Sesi (Av. Almirante Barroso)

| Ingressos: Vendas no Sympla

| Informações: @teatrosesipa

LITERATURA E ARTE

Circuito

| O quê: Circuito “Bugados”, inspirado na série original do canal infantil Gloob

| Onde: Boulevard Shopping (Av. Visc. de Souza Franco, 776)

| Quando: Até 26 de setembro

| Hora: Segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo e feriados, das 11h às 22h

EXPOSIÇÕES

Namata

| O quê: As exposições “Ocupação”, de Petchó Silveira, “Cosmovisão; forças da natureza”, do fotógrafo Kaio Sauma, e “Seres do Auto”, de Bob Menezes estão abertas ao público

| Onde: Casa Namata (Av. Conselheiro Furtado, 287)

| Hora: Segunda-feira a sábado, de 10h às 23h; domingos e feriados, de 08h às 23h

| Informações: @casa.namata

Outdoors

| O quê: O projeto M.A.P.A. - Modos de Ação para Propagar Arte traz a Belém uma exposição que ocupará diversos outdoors em toda a cidade.

| Onde: Em Belém

| Quando: Até 25 de setembro

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)