O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural desta quinta-feira (17)

MÚSICA

Apoena

| O quê: Shows de Félix Robatto e DJ Rebarbada

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Av. Duque de Caxias, 450 Altos)

| Hora: 19 horas

| Informações: @espacoculturalapoena

Ananindeua

| O quê: Shows de Miro Marks e James Marinho

| Onde: Santa Fé (Rod. Mário Covas, 1161)

| Hora: 21h

| Informações: @santafehouse_

Cabôca

| O quê: Shows de Nelinho Brasil e Beatles Forever

| Onde: Cervejaria Caboca (Blvd. Castilhos França, 550)

| Hora: 19h30

| Informações: @cervejariacaboca

Bar do Parque

| O quê: Shows de Flávio Cristiano e Afonso Capelo

| Onde: Bar do Parque (Av. Pres. Vargas, 402)

| Hora: 19h

| Informações: @bardoparque1904

Diversos

| O quê: Programação especial em homenagem a Gal Costa, com show de Lorena Monteiro

| Onde: Café com Arte (Tv. Rui Barbosa, 1437)

| Hora: 17h

| Informações: @cafecomarte

Vitrine

| O quê: Shows de Nosso Tom, Willian Cezar e Christiano e DJ Hiroshi

| Onde: Vitrine Lounge (Tv. Quintino Bocaiúva, 844)

| Hora: 21h

| Informações: @vitrinebelem

EXPOSIÇÕES

Namata

| O quê: As exposições “Ocupação”, de Petchó Silveira, “Cosmovisão; forças da natureza”, do fotógrafo Kaio Sauma, e “Seres do Auto”, de Bob Menezes estão abertas ao público

| Onde: Casa Namata (Av. Conselheiro Furtado, 287)

| Hora: Segunda-feira a sábado, de 10h às 23h; domingos e feriados, de 08h às 23h

| Informações: @casa.namata

Arte Pará

| O quê: A exposição do projeto Arte Pará está aberta ao público

| Onde: Casa das Onze Janelas (R. Siqueira Mendes - Cidade Velha)

| Hora: 9h às 17h

| Quando: Até 30 de dezembro

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)